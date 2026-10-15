Cuánto cuestan los boletos para ver Rayados de Monterrey vs Pachuca

Rayados de Monterrey recibirá a Pachuca en el Estadio BBVA, partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. El cuadro regiomontano necesita volver al triunfo para poder colarse entre los ocho mejores equipos de la Liga BBVA MX. Los aficionados están expectantes a este encuentro y aquí te dejamos toda la información sobre cómo obtener boletos para estar presente en el “Gigante de Acero”.

Si bien es cierto que Monterrey no anunció de forma oficial la venta de entradas, existe una venta libre para el partido contra los Tuzos que está disponible únicamente a través de la plataforma de Ticketmaster. Cabe señalar que los boletos no podrán ser adquiridos en la puerta del estadio y solamente queda un número reducido de localidades disponibles en la página oficial.

¿Qué precios tienen los boletos para Rayados vs Pachuca?

En estos momentos, solo se encuentran disponibles los sectores orientes y ponientes, en la parte alta del estadio. De acuerdo a distintas fuentes, los precios oscilan entre $723 y $1,698.75, todos con un cargo de servicio de 50 pesos por boleto. El tiempo corre y las localidades podrían venderse completamente en las próximas horas.

Cabe destacar que Rayados enfrentará a Pachuca el próximo domingo 18 de octubre, partido que está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México. Monterrey viene de empatar 1-1 ante el América en el Estadio Banorte, mientras que los Tuzos empataron 3-3 ante Necaxa en Hidalgo.

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La promoción que lanzó Rayados para sus últimos tres partidos en casa

Rayados lanzó una promoción denominada “3 Pack”, que incluye los encuentros contra Pachuca, Chivas y Tijuana, sus últimos tres compromisos como local en la fase regular del Apertura 2026. El paquete se puede adquirir a través de Ticketmaster y sus precios van desde $1,956.50 hasta $6,923 pesos, dependiendo de la ubicación elegida dentro del Estadio BBVA.

Además del duelo ante los Tuzos del domingo 18 de octubre, los aficionados podrán asistir al partido contra Guadalajara del sábado 24 de octubre y al encuentro frente a Xolos del sábado 31. De esta manera, los seguidores albiazules tienen una alternativa para acompañar a Monterrey durante el cierre del torneo con una sola compra.