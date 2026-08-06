Cuánto ganaría Gilberto Mora en el PSG: estos son los sueldos de sus jugadores

Gilberto Mora impresionó a todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con solo 17 años, el mediocampista se transformó en uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana y despertó el interés de varios clubes de Europa. En las horas más recientes, el Paris Saint-Germain se unió a la lista de candidatos que buscan concretar el fichaje del talento generacional mexicano.

Diversos reportes señalan que el PSG le presta especial atención a Gilberto Mora, equipo que podría hacer un intento por su fichaje cuando cumpla los 18 años de edad. Un posible traspaso al conjunto francés eleva la expectativa de los aficionados, principalmente por el gran proyecto que es respaldado con títulos dentro de la entidad parisina. Además, el salario del mexicano podría verse modificado positivamente.

Cuánto podría ganar Gilberto Mora en el PSG

Si se toma en cuenta la estructura salarial del PSG para la temporada 2026-27 y se compara a Gilberto Mora con futbolistas jóvenes de características similares, la estimación más cercana arroja que el mexicano podría tener un sueldo entre 2 y 2,5 millones de euros brutos por temporada en caso de llegar al club francés con 18 años recién cumplidos.

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Un caso que sirve de ejemplo es el de Dro Fernández, quien actualmente tiene 18 años, juega como mediapunta y cobra unos €1,82 millones brutos al año tras llegar procedente del Barcelona.

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Sin embargo, Mora podría llegar a París con un estatus superior al de una promesa convencional. sus 17 años ya acumula experiencia en Primera División, es seleccionado absoluto mexicano, disputó la Copa del Mundo y actualmente está tasado en €25 millones por Transfermarkt. Además, existe competencia de algunos de los clubes más poderosos de Europa por su contratación.

Por este motivo, resultaría difícil que Mora ingrese en la escala más baja de €900,000-€1.5 millones por temporada, sobre todo si el PSG realiza una inversión importante por su ficha.

Gilberto Mora cumplió un gran papel en el Mundial

Los salarios de los futbolistas más jóvenes del PSG

Warren Zaïre-Emery es quien lidera el listado con un sueldo anual de 11,45 millones de euros por temporada con apenas 20 años de edad, aunque con un largo recorrido en Europa. Así esta el listado completo:

