Esta es la MILLONARIA cantidad que Cruz Azul tendría que pagar por César Montes

César Montes ha tenido una importante participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a elementos como Johan Vásquez y Edson Álvarez. Ante este hecho, la Máquina de Cruz Azul estaría analizando seriamente adquirirlo de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

cruz azul

El deseo de Cruz Azul por César Montes se ha hecho viral desde hace varios meses; sin embargo, es posible que se realice una vez que se termine la Copa Mundial de la FIFA 2026. Debido a ello, es preciso que conozcas cuánto dinero tendría que pagar el club por él.

¿Cuánto dinero tendría que pagar Cruz Azul por César Montes?

De acuerdo con información del insider Ike Carrera, Cruz Azul y el Lokomotiv han tenido conversaciones para conocer el entorno de César Montes; sin embargo, vale decir que estas se habrían pausado en medio de la Copa Mundial de la FIFA y su participación con la Selección Mexicana.

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La fuente detalla que las charlas se reanudarán una vez que termine el Mundial 2026; es decir, cuando César Montes ya no tenga que preocuparse por su participación. Se sabe, además, que el Cachorro tendría interés en venir siempre y cuando no reciba una importante oferta del viejo continente.

Bajo este contexto, Ike menciona que el club ruso tendría en mente recibir alrededor de 7.5 millones de euros por su ficha, cantidad que, si bien es elevada, entra dentro de los estándares que Cruz Azul tiene para reforzar al equipo de Joel Huiqui de cara a un título más de Liga BBVA MX.

¿Cuántos juegos ha disputado César Montes en Europa?

Con 29 años de edad, César Montes presume una carrera interesante en el balompié de Europa a través de equipos como el Espanyol, el Almería y el Lokomotiv de Moscú. En estas instituciones, el Cachorro ha disputado un total de 94 encuentros hasta ahora.