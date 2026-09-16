Chivas sería el equipo con más convocados por Rafa Márquez: este es el día en que se sabrá la lista oficial

Rafa Márquez fue presentado oficialmente como entrenador de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030™. Pero su primer gran reto es a finales de septiembre, cuando dispute sus primeros partidos como estratega azteca. Es por ello que en los próximos días dará a conocer la lista oficial de convocados, en la que podría tener base de Chivas, que tiene cepillados a un par de futbolistas.

Márquez enfrentará su primer partido como seleccionador mexicano el 26 de septiembre ante Colombia, en un partido amistoso. Es por ello que la lista la dará a conocer este jueves 17 de septiembre, en el que podría haber grandes sorpresas o la base de los jugadores de Javier Aguirre, tal y como lo dijo en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Rafa tendrá 4 partidos entre finales de septiembre y principios de octubre.|Selección Nacional de México

¿Chivas será la base de Rafa?

Si bien Chivas fue la base de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la primera convocatoria de Márquez la cosa sería distinta. Lo anterior, ya que se ha manejado la información de que los clubes de la Liga BBVA MX solo prestarían a 2 jugadores como máximo.

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La intención de los equipos del futbol mexicano es no desprenderse de sus futbolistas y que no les perjudique en la jornada 10, que se empalmará con el partido de la Selección Mexicana ante Colombia.

Los partidos de Rafa como entrenador de México

El exjugador del Barcelona tendrá 4 partidos entre finales de septiembre y principios de octubre:

