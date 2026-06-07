¿Cuántos MILLONES pagó el United a Chivas por el Chicharito Hernández? El jugador responde

El 8 de abril del año 2010 el mundo del futbol en México recibió una grata sorpresa luego de la compra definitiva de Javier, el Chicharito Hernández, quien tras una gran temporada en Chivas firmaba con el Manchester United, uno de los dos equipos más importantes de la Premier League.

¿Javier ‘Chicharito’ Hernández es la solución para Chivas?

El anuncio se dio con bombo y platillo a través de Jorge Vergara, en aquel momento dueño de Chivas, quien confirmó la transacción del Chicharito Hernández rumbo al Manchester United. Ahora bien, ¿te has preguntado cuánto dinero pagó el club inglés por el delantero mexicano?

¿Cuánto pagó el Manchester United a Chivas por el Chicharito Hernández?

Después de más de 15 años de aquella transacción, finalmente Javier, el Chicharito Hernández, reveló la cantidad que el Manchester United pagó por él antes de la participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2010, misma en donde empezó como suplente y terminó como titular.

Te puede interesar: ¿Por qué Canadá podría ser la sorpresa de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Te puede interesar: Pensaron en el retiro, hoy son las figuras de Chequia

Fue así como, durante una charla con el podcast de Yahoo! Sports The Coolignas, el exfutbolista de Chivas reveló que el conjunto inglés pagó siete millones de dólares por él, una cantidad que en ese momento era espectacular para cualquier jugador que militara en la Liga BBVA MX.

Para dar un contexto de la cantidad que el club pagó por el Chicharito, vale recordar lo que la representante de Gilberto Mora está pidiendo por él, cantidad que asciende a 15 millones de dólares. Además, existen otros jugadores como Erik Lira cuyo valor asciende a los más de 10 millones jugando en la Liga BBVA MX.

¿Cuántos goles anotó el Chicharito Hernández en el Manchester United?

El Chicharito Hernández permaneció cuatro años en el Manchester United antes de su paso al Real Madrid, por lo que logró jugar como titular y entrando de relevo. En su travesía en el conjunto rojo, el atacante mexicano registró 59 anotaciones y 16 pases a gol en 157 duelos disputados.