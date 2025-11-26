Partidos de HOY miércoles 26 de noviembre en la Jornada 5 de la UEFA Champions League
La Champions League nunca queda mal, y en esta etapa de Fase de Liga la agenda luce llena de calidad y una alta competencia, con juegos como el Atlético de Madrid ante el Inter de Milan.
La Fase de Liga de la Champions League en esta temporada 2025-2026 continúa deejando muchas emociones y este día 26 de noviembre la agenda luce muy competida con ocho juegos de pronóstico reservado, destacando el Atlético de Madrid en contra del Inter, además de Arsenal Bayern Munich y el PSG ante el Tottenham.
Cada encuentro de este miércoles 26 de noviembre tiene lo suyo, cuando atraviesan los equipos por el meridiano de esta fase, por lo que los puntos son sumamente importantes para lograr avanzar hacia los Octavos de Final del torneo.
Estos son los partidos de Champions League del 26 de noviembre
Copenhague vs Kairat
Olympiacos vs Real Madrid
Sporting Lisboa vs Club Brujas
Frankfurt vs Atalanta
Liverpool vs PSV
Atlético de Madrid vs Inter
Arsenal vs Bayern
PSG vs Tottenham
🤩 ¡VUELVE LA CHAMPIONS! 🤩 pic.twitter.com/9RznPagi8B— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2025
¿Cuántos partidos de Fase de Liga se juegan en esta temporada de Champions League 2025?
En este formato de la Champions League que tiene Fase de Liga, los equipos enfrentan ocho partidos para poder avanzar a la siguiente etapa. Actualmente las escuadras han celebrado cuatro duelos y se disponen a enfrentar HOY el quinto compromiso.
Esta Jornada 5 es la penúltima del año, pues el 9 y 10 de diciembre se juega la Jornada 6 de la Champions League y en la agenda es la última de este año y los equipos se irán despegando más hacia la clasificación.
Estos fueron los resultados en la Champions League el 25 de noviembre
- Marsella 2–1 Newcastle United
- Napoli 2–0 Qarabag FK
- Slavia Praga 0–0 Athletic Bilbao
- Bodo/Glimt 2–3 Juventus
- Manchester City 0–2 Bayer Leverkusen
- Chelsea 3–0 FC Barcelona
Nel silenzio dell’oceano riecheggia solo una voce: 𝑻𝑯𝑬 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 ✨ pic.twitter.com/52UB9oKCZ0— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 26, 2025