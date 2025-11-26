Partidos de HOY miércoles 26 de noviembre en la Jornada 5 de la UEFA Champions League

La Fase de Liga de la Champions League en esta temporada 2025-2026 continúa deejando muchas emociones y este día 26 de noviembre la agenda luce muy competida con ocho juegos de pronóstico reservado, destacando el Atlético de Madrid en contra del Inter, además de Arsenal Bayern Munich y el PSG ante el Tottenham.

Cada encuentro de este miércoles 26 de noviembre tiene lo suyo, cuando atraviesan los equipos por el meridiano de esta fase, por lo que los puntos son sumamente importantes para lograr avanzar hacia los Octavos de Final del torneo.

Estos son los partidos de Champions League del 26 de noviembre

Copenhague vs Kairat

Olympiacos vs Real Madrid

Sporting Lisboa vs Club Brujas

Frankfurt vs Atalanta

Liverpool vs PSV

Atlético de Madrid vs Inter

Arsenal vs Bayern

PSG vs Tottenham

¿Cuántos partidos de Fase de Liga se juegan en esta temporada de Champions League 2025?

En este formato de la Champions League que tiene Fase de Liga, los equipos enfrentan ocho partidos para poder avanzar a la siguiente etapa. Actualmente las escuadras han celebrado cuatro duelos y se disponen a enfrentar HOY el quinto compromiso.

Esta Jornada 5 es la penúltima del año, pues el 9 y 10 de diciembre se juega la Jornada 6 de la Champions League y en la agenda es la última de este año y los equipos se irán despegando más hacia la clasificación.

Estos fueron los resultados en la Champions League el 25 de noviembre

Marsella 2–1 Newcastle United

Napoli 2–0 Qarabag FK

Slavia Praga 0–0 Athletic Bilbao

Bodo/Glimt 2–3 Juventus

Manchester City 0–2 Bayer Leverkusen

Chelsea 3–0 FC Barcelona