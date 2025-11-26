Real Madrid viaja a Grecia con bajas sensibles

El Real Madrid enfrenta un momento decisivo en la Champions League y lo hará con dos ausencias importantes: Thibaut Courtois y Dean Huijsen quedaron descartados para el partido de este miércoles ante Olympiacos.

El Madrid recupera una pieza clave

Sin embargo, no todo es mala noticia para el equipo de Xabi Alonso, que recupera a un hombre clave en la mitad de la cancha: Aurélien Tchouaméni.

El francés completó el entrenamiento de este martes y está listo para volver después de 19 días de baja por una lesión muscular sufrida tras el partido contra Liverpool.

Su regreso llega en el mejor momento posible, pues el Madrid se juega su continuidad en el torneo tras encadenar tres partidos sin ganar.

Courtois y Huijsen causan baja

El arquero belga Thibaut Courtois, titular el fin de semana ante Elche, no pudo entrenar debido a una gastroenteritis, mientras que el defensa español Dean Huijsen tampoco saltó al campo y continúa sometiéndose a pruebas médicas en Valdebebas para determinar el alcance de su problema físico.

La situación en la defensa merengue es crítica. Con David Alaba, Éder Militao y ahora Huijsen fuera, Xabi Alonso solo tenía a Raúl Asencio como central disponible. Por eso, la presencia de Tchouaméni -que ya ha jugado como central en varias ocasiones- representa un respiro para el cuerpo técnico.

En cuanto a Antonio Rüdiger, el alemán ya se entrena con normalidad, pero el club decidió reservarlo para LaLiga, donde el Madrid se juega otro duelo clave contra Girona. Rüdiger no juega desde el 12 de septiembre, cuando sufrió una lesión muscular, y su regreso será paulatino.

Tchouaméni vuelve para un partido clave

El regreso del mediocampista francés no solo fortalece al equipo en lo futbolístico, sino también en lo anímico. El Real Madrid necesita recuperar su identidad y su ritmo en Europa, y Tchouaméni es una pieza fundamental en el esquema de Xabi Alonso.

El partido en Grecia será intenso, con un Olympiacos que llega motivado y con su estadio siempre complicado. El Madrid necesita sumar sí o sí para no comprometer su futuro en la Champions.

Ante tantas bajas, la apuesta del técnico vasco será manejar un once equilibrado y aprovechar la versatilidad de jugadores como Tchouaméni para cubrir huecos defensivos y sostener el mediocampo. El duelo en Atenas será, sin duda, una prueba de carácter para un Madrid golpeado por las lesiones, pero obligado a responder en los momentos grandes.

