Así va la tabla general de la UEFA Champions League tras la Jornada 5 de la Temporada 2025/2026
Conoce en que lugar van los equipos tras disputarse la Jornada 5 de la UEFA Champions League de la temporada 2025/2026
Se ha terminado la actividad de la Jornada 5 de la UEFA Champions League con varios resultados sorpresivos que han provocado diferentes cambios en la tabla de posiciones.
Entre los primeros ocho lugares, que son los que claisifican directo a los Octavos de Final de la Champions League, se encuentran: Arsenal, PSG, Bayern Muncih, Inter, Real Madrid, Dortmund, Chelsea y Sporting.
Los equipos que jugarían el Playoff de la Champions League
Quedando tres jornadas por disputarse, hay 16 equipos que se encuentran en los puestos de Playoffs, los cuales son: Manchester City, Atalanta, Newclaste, Atlético de Madrid, Liverpool, Galatasaray, PSV, Tottenham, Leverkusen, Barcelona, Qarabag, Napoli, Marseille, Juventes, Monaco y Pafos.
Así va la tabla de posiciones de la UEFA Champions League
Así van las posiciones de la tabla de la UEFA Champions League:
- Arsenal con 15 unidades.
- PSG con 12 unidades.
- Bayern Munich con 12 unidades.
- Inter con 12 unidades.
- Real Madrid con 12 unidades.
- Borussia Dortmund con 10 unidades.
- Chelsea con 10 unidades.
- Sporting Lisboa con 10 unidades.
- Manchester City con 10 unidades.
- Atalanta con 10 unidades.
- Newcastle con 9 unidades.
- Atlético de Madrid con 9 unidades.
- Liverpool con 9 unidades.
- Galatasaray con 9 unidades.
- PSV con 8 unidades.
- Tottenham con 8 unidades.
- Leverkusen con 8 unidades.
- Barcelona con 7 unidades.
- Qarabag con 7 unidades.
- Napoli con 7 unidades.
- Marseille con 6 unidades.
- Juventus con 6 unidades.
- AS Monaco con 6 unidades.
- Pafos con 6 unidades.
- USG con 6 unidades.
- Brujas con 4 unidades.
- Athletic Club con 4 unidades.
- Frankfurt con 4 unidades.
- FC Copenhague con 4 unidades.
- Benfica con 3 unidades.
- Slavia Praga con 3 unidades.
- Bodo/Glimt con 2 unidades.
- Olympiacos con con 2 unidades.
- Villarreal con 1 unidad.
- Kairat con 1 unidad.
- Ajax con 0 unidades.