Así va la tabla general de la UEFA Champions League tras la Jornada 5 de la Temporada 2025/2026

Se ha terminado la actividad de la Jornada 5 de la UEFA Champions League con varios resultados sorpresivos que han provocado diferentes cambios en la tabla de posiciones.

Entre los primeros ocho lugares, que son los que claisifican directo a los Octavos de Final de la Champions League, se encuentran: Arsenal, PSG, Bayern Muncih, Inter, Real Madrid, Dortmund, Chelsea y Sporting.

Only one perfect record remains...



The Arsenal 👏 #UCL pic.twitter.com/2Z0EfYQIHZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2025

Los equipos que jugarían el Playoff de la Champions League

Quedando tres jornadas por disputarse, hay 16 equipos que se encuentran en los puestos de Playoffs, los cuales son: Manchester City, Atalanta, Newclaste, Atlético de Madrid, Liverpool, Galatasaray, PSV, Tottenham, Leverkusen, Barcelona, Qarabag, Napoli, Marseille, Juventes, Monaco y Pafos.

Así va la tabla de posiciones de la UEFA Champions League

