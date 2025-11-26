deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Champions League
Nota

Así va la tabla general de la UEFA Champions League tras la Jornada 5 de la Temporada 2025/2026

Conoce en que lugar van los equipos tras disputarse la Jornada 5 de la UEFA Champions League de la temporada 2025/2026

Trofeo de la UEFA Champions League
Iván Vilchis
Champions League
Compartir

Se ha terminado la actividad de la Jornada 5 de la UEFA Champions League con varios resultados sorpresivos que han provocado diferentes cambios en la tabla de posiciones.

Entre los primeros ocho lugares, que son los que claisifican directo a los Octavos de Final de la Champions League, se encuentran: Arsenal, PSG, Bayern Muncih, Inter, Real Madrid, Dortmund, Chelsea y Sporting.

Los equipos que jugarían el Playoff de la Champions League

Quedando tres jornadas por disputarse, hay 16 equipos que se encuentran en los puestos de Playoffs, los cuales son: Manchester City, Atalanta, Newclaste, Atlético de Madrid, Liverpool, Galatasaray, PSV, Tottenham, Leverkusen, Barcelona, Qarabag, Napoli, Marseille, Juventes, Monaco y Pafos.

Así va la tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Así van las posiciones de la tabla de la UEFA Champions League:

  1. Arsenal con 15 unidades.
  2. PSG con 12 unidades.
  3. Bayern Munich con 12 unidades.
  4. Inter con 12 unidades.
  5. Real Madrid con 12 unidades.
  6. Borussia Dortmund con 10 unidades.
  7. Chelsea con 10 unidades.
  8. Sporting Lisboa con 10 unidades.
  9. Manchester City con 10 unidades.
  10. Atalanta con 10 unidades.
  11. Newcastle con 9 unidades.
  12. Atlético de Madrid con 9 unidades.
  13. Liverpool con 9 unidades.
  14. Galatasaray con 9 unidades.
  15. PSV con 8 unidades.
  16. Tottenham con 8 unidades.
  17. Leverkusen con 8 unidades.
  18. Barcelona con 7 unidades.
  19. Qarabag con 7 unidades.
  20. Napoli con 7 unidades.
  21. Marseille con 6 unidades.
  22. Juventus con 6 unidades.
  23. AS Monaco con 6 unidades.
  24. Pafos con 6 unidades.
  25. USG con 6 unidades.
  26. Brujas con 4 unidades.
  27. Athletic Club con 4 unidades.
  28. Frankfurt con 4 unidades.
  29. FC Copenhague con 4 unidades.
  30. Benfica con 3 unidades.
  31. Slavia Praga con 3 unidades.
  32. Bodo/Glimt con 2 unidades.
  33. Olympiacos con con 2 unidades.
  34. Villarreal con 1 unidad.
  35. Kairat con 1 unidad.
  36. Ajax con 0 unidades.
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×