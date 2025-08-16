Cuántos mundiales habría ganado ya México si Cristiano Ronaldo jugara en la Selección: la IA lo dice

El Mundial de Futbol está a la vuelta de la esquina y tanto selecciones como jugadores comienzan a prepararse para llegar de la mejor manera. En ese sentido, hicimos una pequeña hipótesis en relación a la Selección Mexicana y, si Cristiano Ronaldo hubiera defendido la tricolor, cuántas justas hubiera ganado. En ese marco la Inteligencia Artificial reconoció que serían entre una o dos copas.

La Inteligencia Artificial fue muy clara al reconocer que es muy complicado dar una cifra exacta, porque este tipo de escenarios son estrictamente hipotéticos y creativos. Sin embargo, hizo una relación entre los Mundiales que ha jugado México y los que ha disputado Cristiano Ronaldo, resaltando la cuota goleadora del delantero , su liderazgo y experiencia en el terreno de juego.

Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento

CR7 con México hubiera ganado una Copa del Mundo

Dentro del análisis, la IA reconoció que México ha llegado a cuartos de final solo dos veces en la historia de los Mundiales, solamente en 1970 y 1986 (ambas como local). También aseguró que en los últimos 30 años, el techo ha sido octavos de final y en la última justa cabe recordar que no avanzó ni de la fase de grupos.

Comparando la historia de CR7 y la Selección Mexicana se atrevió a asegurar que se hubieran entre una o dos copas, pero en un escenario óptimo, el combinado tricolor solamente se hubiera alzado con el título en Brasil 2014, pero sí hubiera disputado dos finales y esas hubieran sido en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

Cristiano Ronaldo en tres mundiales hubiera jugado finales con México

Entre todo lo que la Inteligencia Artificial logró analizar también mencionó que en una hipótesis, que en 2010 en Sudáfrica con un Cristiano Ronaldo en plenitud, México pudo superar a Argentina en octavos y luego a Alemania en cuartos o España en semifinales, aunque este último era muy difícil.

Para Brasil 2014, México con Ochoa y Herrera jugó a gran nivel y, si sumamos a CR7, quizás eliminaban a Holanda. Para finalizar, en Rusia 2018 tras eliminar a Alemania en fase de grupos, con Cristiano podrían haber superado a Brasil en octavos y tener camino abierto hasta la final.

Cristiano Ronaldo ya tiene escrito su nombre a lado de figuras como Lothar Matthäus, Antonio Carbajal, Rafa Márquez, Gianluigi Buffon, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa y Lionel Messi, pues todos han jugado cinco Copas del Mundo. “El Comandante” posee el récord de 22 encuentros con Portugal en la justa y se ha hecho presente con 7 goles en total.