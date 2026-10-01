Cuántos seguidores perdió la cuenta de Instagram de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo: no lo creerás

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal provocó un movimiento inmediato en las redes sociales. El delantero abandonó el campamento del combinado luso el 30 de septiembre de 2026, después de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, y tras las declaraciones del entrenador Jorge Jesus sobre su situación dentro del equipo, por lo que sus seguidores decrecieron en Instagram.

El exjugador del Real Madrid comunicó su decisión mediante Instagram y señaló que más adelante explicaría las razones. Por ahora, no existe una confirmación oficial de que haya anunciado su retiro definitivo del futbol internacional, aunque Portugal ya tiene a sucesor del número 7.

El exjugador del Real Madrid comunicó su decisión mediante Instagram y señaló que más adelante explicaría las razones.|Cristiano Ronaldo

¿Cuántos seguidores ha perdido Portugal en Instagram?

La cuenta oficial de Portugal registró una caída superior a los 800 mil seguidores en menos de 24 horas, de acuerdo con datos citados por medios portugueses. Antes de que Cristiano abandonara la concentración, la selección tenía más de 25 millones de seguidores, pero la tarde de este jueves 1 de octubre tiene 24.2 millones.

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¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo?

Ronaldo no anunció de forma oficial su retiro definitivo de la selección portuguesa, aunque se da por hecho que es su final. El futbolista informó que decidió abandonar la concentración después de hablar con Pedro Proença y tras la conferencia de prensa de Jorge Jesus, pero también manifestó su compromiso con el combinado nacional y afirmó que explicaría posteriormente lo ocurrido.

La situación comenzó después del partido ante Noruega, cuando Ronaldo permaneció en el banquillo durante la victoria portuguesa por 2-1. Jorge Jesus confirmó posteriormente que el atacante tampoco sería titular frente a Dinamarca.

Por ahora, el dato comprobable es que la cuenta oficial de Portugal pasó de más de 25 millones a 24.2 millones de seguidores en un solo día, según los cortes difundidos por medios portugueses.