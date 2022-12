Cuauhtémoc Blanco explota contra el Tata Martino tras eliminación

La Selección de México quedó fuera en la fase de grupos de Qatar 2022 y cortó una racha de más de 20 años (7 mundiales), de avanzar a los Octavos de Final de la Copa de la FIFA. El equipo que dirigió el Tata Martino empató en puntos con Polonia, sin embargo, la diferencia de goles fue determinante para no conseguir el ansiado boleto.

Horas después de la eliminación azteca en el Grupo C, Cuauhtémoc Blanco, una de las principales figuras en la historia de la Selección Mexicana, habló para un programada de análisis en la cadena Fox Spots y explotó contra las decisiones del estratega Gerardo Tata Martino y el funcionamiento de su equipo a lo largo de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre el Tata Martino?

Cuauhtémoc Blanco criticó el trabajo del Tata Martino durante proceso mundialista en Qatar 2022 y cuestionó las decisiones del estratega al realizar sus cambios durante la fase de grupos.

“¡Estoy encab**nado! No se puede decir triste, estoy encab**nado porque no se pudo dar el resultado. El entrenador (Gerardo Martino) se equivoca en los cambios, el equipo estaba jugando bien, no sé por qué metió a Raúl (Jiménez) si no está al cien por ciento; sacar a Edson (Álvarez) creo que fue un error también”.

La crítica al Tata Martino

De la misma manera, el ex futbolista del Valladolid criticó el accionar del estratega, así como las decisiones que tomó a lo largo de su presentación con México en la fase de Grupos.

“Se equivoca el entrenador por los cambios que hizo, creo que la selección estaba jugando bien... son decisiones que toma el DT y hay que respetarlas. La Selección Mexicana jugó bien, pero siempre los 90 minutos concentrados. (Los jugadores) Se confiaron y mira lo que nos pasó, hasta 2-1. Con Argentina hubieras hecho un empate y estabas casi calificado, pero son cuestiones del entrenador, de los jugadores, siempre hay que estar concentrados”, dijo Blanco.





El candidato de Cuauhtémoc Blanco para dirigir a la Selección de México

Cuauhtémoc Blanco también lanzó su nombre predilecto para tomar las riendas de México para el siguiente proceso mundialista en 2026.

“Me encantaría que dirigiera Bielsa a la selección de México, es un excelente entrenador, muy preparado, responsable, un entrenador que trabaja mucho y eso es lo que necesita la Selección Mexicana, un entrenador con carácter. Que está loquito pero bueno... loquito en estudiar y en darte videos ”.