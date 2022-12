Técnico de Arabia Saudita señala que debieron perder por más goles

Lusail, Qatar. El director técnico de Arabia Saudita, Herve Renard, dijo que el portero Mohammed Alowais salvó a su equipo de una humillante derrota ante la Selección Mexicana en su último partido de la Copa del Mundo 2022.

México ganó 2-1 para terminar tercero por diferencia de goles detrás de Polonia, que perdió 2-0 ante Argentina, líder del Grupo C.

Después de su impresionante triunfo sobre Argentina en el primer partido, el viaje de Arabia Saudita en el torneo finalizó en el último lugar del grupo.

“El resultado no refleja la realidad del partido, ya que merecíamos perder por más goles si no hubiera sido por Alowais. Nos salvó en el minuto tres y no pudimos con la intensidad y entusiasmo de México”, dijo Herve Renard en conferencia de prensa.

“México fue el mejor equipo y sabíamos que jugaría agresivamente para anotar más goles y clasificar a la siguiente ronda”, agregó.

El técnico francés felicitó a los jugadores saudíes por su desempeño en el torneo.

“Hicimos lo mejor que pudimos y no olvidaremos el trabajo que hicimos juntos. Estoy orgulloso de trabajar con el equipo y los jugadores, pero no merecimos ganar hoy”, reconoció.

“Soñamos con volver a la Copa del Mundo y clasificarnos para la siguiente ronda”, finalizó el técnico francés.

‘Tata’ Martino reconoce su fracaso

Por su parte, el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador de México, reconoció que se consumó “el gran fracaso” de caer eliminados en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso”, señaló el técnico.

“No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, adjuntó.

“El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”, añadió.