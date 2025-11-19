Cuesta 2 millones, América lo quería y el fichaje se le salió de las manos porque no contemplaron a este club

A mediados del año pasado, el nombre de Ronaldo Nájera sonó con fuerza en Coapa . El joven delantero había quedado libre de Tigres y el América lo veía como una opción más que interesante para reforzar la plantilla. Sin embargo, el futbolista sorprendió al optar por seguir su carrera en Atlético San Luis, una decisión que no tardó en traerle beneficios.

Apenas un año y medio más tarde, el jugador de 22 años fue anunciado como nuevo fichaje de un equipo importante del fútbol europeo: el Atlético Madrid. Si bien en principio se sumará al filial, los Colchoneros tienen grandes expectativas en él de cara al futuro, y podría sumarse a las órdenes de Diego Simeone antes de lo pensado.

"¡De México para España! Tras un acuerdo con Atlético de Madrid, Ronaldo Nájera es cedido por Atlético San Luis", anunció la Liga BBVA MX en sus redes oficiales. Si bien el préstamo será por un año, es muy probable que el club lo fiche definitivamente si cumple con las expectativas en ese período.

Es muy probable que la posibilidad de emigrar al equipo de la capital española haya sido uno de los motivos por los que Nájera se inclinó por los Potosinos en lugar del América. El Atlético Madrid es el accionista mayor del Atlético San Luis desde 2017, por lo que siguen muy de cerca a sus futbolistas.

Los números de Ronaldo Nájera en Atlético San Luis

Desde su llegada a Atlético San Luis, luego de dejar Tigres, Nájera disputó 34 encuentros entre todas las competiciones, marcó cuatro goles y dio otras cuatro asistencias. Pese a su talento y potencial, no tuvo mucha participación en la Fase Regular del Apertura 2025, y solamente sumó minutos en tres encuentros (le alcanzó para anotar un tanto).