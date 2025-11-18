PSG por fin encontró a su nueva estrella mundial y vale € 120M: ¿lo compra?

El París Saint Germain (PSG) no está conforme con haber ganado la UEFA Champions League durante la temporada pasada y busca mejorar su equipo para alcanzar el bicampeonato en Europa, hazaña que pocos equipos han logrado conseguir. En este contexto, Luis Enrique busca sumar una nueva estrella al plantel y, si bien se habló del nombre de Vinícius Júnior , el entrenador español habría puesto el ojo en un argentino.

PSG buscar fichar a Julián Álvarez en invierno

Según reportes, el PSG tiene la intención de contratar a Julián Álvarez de cara al próximo mercado de pases. El delantero argentino busca ganar títulos siendo protagonista y cree que en Atlético Madrid podría ser más complicado alcanzar los objetivos. En este contexto, la ‘Araña’ estaría dispuesta a dejar el equipo español para sumarse a un club con ambiciones más marcadas. Cabe destacar que PSG viene de caer ante Bayern Múnich en Champions .

@Atleti / X Julián Álvarez es pretendido por el PSG

La salida de Julián Álvarez de Madrid no será fácil

Si bien es cierto que Álvarez está dispuesto a escuchar propuestas, el Atlético Madrid no tiene intenciones de dejar ir a su máxima estrella. Reportes indican que los españoles pedirían como mínimo unos 120 millones de euros para dar salida al argentino. Esta cifra quita del camino a varios equipos, aunque la billetera del PSG parece poder soportar un monto de este estilo.

El FC Barcelona habría desistido por el fichaje de Julián Álvarez

Barcelona es otro de los destinos preferidos por Julián, ya que cree que el estilo de juego ofensivo de los catalanes podría potenciar su juego. Sin embargo, el momento financiero del Barça no es el mejor para afrontar un fichaje tan costoso como el de Álvarez, por lo que los azulgranas ya estarían analizando otras opciones dentro del mercado como, por ejemplo, Harry Kane o Etta Eyong.

Los increíbles números de Julián Álvarez durante la temporada 2025/26

El atacante argentino ha despertado el interés de varios clubes de Europa y esto es debido a su gran temporada que está teniendo en Atlético Madrid. Entre liga y Champions, Álvarez acumula 15 partidos jugados en los que ha logrado marcar 9 goles y repartir 4 asistencias. Además, ha sido clave en partidos importantes, como los clásicos frente al Real Madrid y también en el plano internacional, con un promedio mayor a 1 de G/A por partido.