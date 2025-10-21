Antecedente mundial que preocupa al Club América: el futbolista que lleva más de 1,000 días sin jugar por lesión

Mientras Club América está lleno de lesiones, hay una situación que se produjo a nivel mundial que debe tomar como antecedente para evitar que le ocurra algo así. Se trata del caso de Gerard Deulofeu, futbolista que lleva más de 1,000 días sin jugar debido a una grave lesión, pues se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en enero de 2023.

Sin embargo, la inactividad de Deulofeu se prolongó debido a una infección que contrajo, por lo que el azulcrema deberá ponerle ojo a sus bajas, principalmente a la de Dagoberto Espinoza, quien estará fuera de las canchas de 7 a 9 meses por la misma condición.

El español comenzó a vivir su calvario al salir lesionado en un partido entre su exequipo, el Udinese, contra la Sampdoria en la Serie A, donde peligra la titularidad de Santiago Gimenez con el Milan . El delantero fue intervenido quirúrgicamente en Roma, pero después contrajo una infección que le afectó al cartílago.

@gerardeulofeu Gerard Deulofeu tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla, pero ello se complicó al contraer una infección

La infección no solo casi termina con la carrera de Gerard, sino que muy posiblemente en el futuro le atraiga consecuencias, pues en entrevista para The Guardian reveló el panorama que le vislumbra en los próximos años. “Cuando sea mayor, mi rodilla puede quedar destrozada, por la infección empeoró todo mucho más”, mencionó.

Gerard Deulofeu, en espera de recuperarse de la lesión y volver a jugar

Gerard Deulofeu tiene más de 2 años fuera de las canchas debido a las complicaciones que le atrajo la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, pues su último equipo, Udinese, le rescindió su contrato a principios de este 2025, por lo que actualmente se encuentra sin equipo.

El exjugador del Barcelona sigue rehabilitándose para volver a las canchas a sus 31 años y espera hacerlo con el conjunto italiano, que pese a rescindirle el contrato, lo sigue apoyando, en espera de que vuelva lo más pronto posible. La prueba de ello es que el club lo deja prepararse en su estadio.

La baja en la que debe poner atención América

América suma actualmente 7 bajas en el Apertura 2025 debido a lesiones, pero la más complicada y tardada es la de Dagoberto Espinoza, quien estará fuera entre 7 y 9 meses, debido a que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, tal como le pasó al futbolista español.

Las Águilas deben poner atención en la recuperación del lateral derecho y así evitar que sufra lo mismo que Gerard. No obstante, la cirugía y rehabilitación del canterano del conjunto azulcrema marcha conforme a lo planeado, pues así lo ha compartido el club en sus redes sociales.