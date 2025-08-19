Cuidado Toluca: estas 3 figuras del Orlando City podrían ser una pesadilla (tienen alta efectividad)

La Leagues Cup está muy cerca de reanudarse. Los ocho equipos que avanzaron a los cuartos de final ya tienen fecha y hora para disputar sus partidos y una de las llaves más interesantes es en la que Toluca y Orlando City se verán las caras. Los Diablos Rojos pintan como favoritos para llevarse el encuentro, pero el cuadro de Florida cuenta con hombres que se pueden volver una pesadilla: se trata de Martín Ojeda, Luis Muriel e Iván Angulo. Las estadísticas los avalan.

El Toluca es el actual campeón de la Liga BBVA MX y ocupa el quinto lugar de la tabla general. Orlando City también está en la posición 5 de toda la MLS, pero hay que recordar que en el torneo de Estados Unidos se divido por conferencias. Lo que hay que destacar es que el conjunto dirigido por Oscar Pareja tiene una ofensiva letal y así lo revela el portal Sofascore, que se encarga del rendimiento de los futbolistas, pues sus jugadores más importantes rondan casi el 8 (sobre 10) de efectividad.

¿Quiénes son los tres futbolistas más peligrosos del Orlando City

Martín Ojeda, Luis Muriel e Iván Angulo son los tres futbolistas más peligrosos del Orlando City según Sofascore. Los jugadores del conjunto de Florida se han convertido en pieza fundamental de Oscar Pareja, quien conoce bien el futbol mexicano, pues en 2019 dirigió a los Xolos de Tijuana.

1- Ojeda es el futbolista con mejor efectividad y más peligro, pues el argentino cuenta con 8.8 puntos en el actual año futbolístico y suma 14 goles en el campeonato. Se desempeña como mediocampista, su funcionalidad es la de un 10, tiene 26 años de edad y desde diciembre de 2022 llegó al Orlando City.

2- Por su parte, Luis Muriel no tiene el mismo nivel que Ojeda, pero está rozando el 8 de calificación. El colombiano Muriel tiene de calificación 7.9, juega de delantero (lleva 8 goles en 2025) y militó en ligas como la española y la italiana, siendo siempre un objeto de deseo para clubes mexicanos. A sus 34 años ha disputado 514 partidos y ha marcado 156 goles y puesto 80 asistencias.

3- Iván Angulo llegó al Orlando hace poco más de un año procedente del Palmeiras. El cafetalero tiene una puntuación de 7.8 y se desempeña como volante por izquierda. Pese a su gran desempeño como volante izquierdo, aún no se hace presente con anotaciones en el certamen local.

Lista la fecha y horario para el partido entre Toluca y Orlando City

El partido de los cuartos de final entre el Toluca y el Orlando City se disputará este miércoles 20 de agosto en el Dignity Health Sports Park en punto de las 19:00 horas del centro de México. Los Diablos Rojos fungirán como locales, pese a que el encuentro se celebrará en Estados Unidos.

El Orlando fue el último lugar de la clasificación de la MLS, mientras que el Toluca fue el líder de la Liga BBVA MX. Hay que recordar que pasaban cuatro de cada campeonato y se enfrentaba el mejor contra el peor de los que se metieron a los cuartos de final.