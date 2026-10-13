CONFIRMADO: La culpa de la falta de gol del Milan nunca fue de Santi Gimenez y esta estadística lo demuestra

Mientras Santiago Gimenez recibió una terrible noticia con el Porto, la falta de gol de los delanteros del AC Milan volvió a quedar bajo la lupa. Tras la salida del mexicano, el equipo italiano sigue sin encontrar regularidad en ataque, una situación que reabre el debate sobre las críticas que recibió el Bebote durante su etapa en San Siro.

Así como el padre de Gimenez destrozó tras la derrota de México ante Estados Unidos, el delantero mexicano también fue cuestionado por su rendimiento en Italia. Sin embargo, los números de Gonçalo Ramos, quien acumula cinco partidos sin marcar y apenas registra un gol y una asistencia, alimentan la discusión sobre si el problema del Milan realmente era Santi.

Santiago Gimenez, jugador de AC Milan|Crédito: Santiago Gimenez / IG

¿Por qué queda demostrado que Santiago Gimenez no era el culpable en el Milan?

La falta de gol en el Milan no desapareció con la salida de Gimenez. El caso de Gonçalo Ramos sirve como referencia para comparar las dificultades que atraviesan los delanteros en el equipo de Italia.

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Una de las críticas hacia el mexicano estuvo relacionada con su participación en la construcción de las jugadas. No obstante, también se cuestionó que ese trabajo no fuera suficiente si no conseguía convertir. La discusión vuelve a aparecer ahora que otro atacante recibe valoraciones diferentes pese a sus dificultades para marcar.

|GETTY IMAGES

La salida de Santi Gimenez del Milan

Gimenez llegó al conjunto italiano en febrero de 2025, después de destacar en el futbol neerlandés en el Feyenoord. Su primera etapa estuvo marcada por las expectativas, los problemas físicos y la competencia por un lugar en el ataque. Durante la campaña 2024-2025 disputó 19 partidos y anotó 6 goles.

En la temporada siguiente, su participación goleadora disminuyó y registró 1 tanto en 18 apariciones. La falta de continuidad y la planificación de la plantilla redujeron su protagonismo. Para el inicio de la campaña 2026-2027, incluso se quedó sin dorsal asignado, antes de concretar su salida rumbo al Porto.

Los números de Santi Gimenez en el Milan

Las estadísticas de Gimenez reflejan una diferencia entre sus dos campañas en el equipo italiano:

Temporada 2024-2025: 19 partidos y 6 goles.

19 partidos y 6 goles. Temporada 2025-2026: 18 apariciones y 1 gol.

En total, el delantero mexicano marcó 7 tantos en 37 partidos durante esas dos etapas, según los datos proporcionados. Su rendimiento estuvo condicionado por las lesiones y la falta de continuidad.

La salida de Gimenez rumbo al Porto abrió una nueva etapa para su carrera. Mientras el mexicano busca recuperar regularidad en Portugal, el Milan todavía enfrenta dificultades ofensivas para encontrar soluciones de cara a la portería rival.

