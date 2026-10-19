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La curiosa e inesperada baja de Santos Laguna para enfrentar a Pumas UNAM

Santos Laguna recibirá a Pumas por la Jornada 13 el próximo miércoles y ya podría tener una baja confirmada

Santos Laguna Pachuca

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

A través de un comunicado oficial, Santos Laguna dio a conocer que Aleco Irarragorri, presidente de la institución, debió ser intervenido quirúrgicamente luego de presentar molestias físicas después de la goleada ante Querétaro. La operación fue un éxito, pero el directivo deberá afrontar un periodo de recuperación y no llegaría al duelo contra Pumas.

De acuerdo a la información que brinda el cuadro lagunero en el comunicado compartido en redes sociales, Aleco Irarragorri padeció molestias físicas que requirieron atención médica tras el partido ante Querétaro jugado este sábado 17 de octubre. Luego de que los médicos lo revisarán, debió ser sometido a una cirugía de vesícula biliar.

¿Qué dice el comunicado de Santos Laguna?

“Club Santos Laguna informa que, tras el partido ante Querétaro, disputado este sábado en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Club, presentó molestias físicas que requirieron atención médica. Tras la valoración médica, esta madrugada fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito.

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En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria. Los médicos indicarán en qué momento será dado de alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá guardar. Club Santos Laguna continuará informando sobre la evolución de la salud de su Presidente. Aleco Irarragorri Kalb agradece todas sus muestras de solidaridad y cariño”, detallan.

¿Baja confirmada ante Pumas?

Según la información disponible, Irarragorri podría recibir el alta médica este mismo lunes si no presenta ninguna molestia. Sin embargo, el directivo deberá tener un periodo de reposo que debe completar. La misma podría ser de un plazo mínimo de una semana, por lo que su aparición en el duelo contra Pumas es muy improbable.

Santos Laguna recibirá a Pumas el próximo miércoles 21 de octubre en el Estadio TSM por la Jornada 13 del Apertura 2026. Ambos equipos cuentan con 16 unidades en la tabla general y sumar puntos será vital para ingresar a puestos de Liguilla. Cabe destacar que Aleco estuvo presente en los cinco partidos consecutivos con triunfos de los Guerreros, por lo que su ausencia contra los universitarios comienza a generar cierta preocupación.

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