Dani Alves descarta que un título ponga en duda su grandeza

La Selección de Brasil se presentó en Qatar 2022 como la gran favorita para levantar la copa. Superó cómodamente la fase de grupos y en octavos goleó 4-1 a Corea del Sur.

En cuartos de final se enfrentó a su similar de Croacia. El partido se fue al alargue y después a los penales. Desde los once pasos, la canarinha cayó ante la escuadra rojiblanca.

Las palabras de Dani Alves tras la derrota de Brasil vs Croacia

Tras el compromiso, Dani Alves, el futbolista más laureado de la historia, se refirió a la derrota de Brasil como un “palo durísimo”.

“Todos los seres humanos en estos momentos sufren y lloran. Ha sido un día durísimo para todos nosotros, por cómo se dio el partido, por cómo nos habíamos enganchado con ese gol, quedan tres, cuatro minutos y encajamos el gol. En ese momento te da un bajón a la hora de los penaltis y, por más que uno quiera, es un ser humano y huye todo de su control, con todo el esfuerzo, el sacrificio, la mente ya no piensa. El cuerpo intentas recuperar, pero muchas veces no sale bien. No tocó salir bien, pero esto forma parte del juego”, fueron las palabras del jugador de los Pumas de la Liga MX.

Reuters

“Es difícil, porque son situaciones que uno tiene que aprender a convivir con ellas. La vida no es perfecta, el fútbol no es perfecto y nada es perfecto. Hagas lo que hagas, las cosas nunca están bajo control. Hay que seguir y, sobre todo, ellos, que son el presente y el futuro de la Selección Brasileña. Hay que empezar a madurar con esta situación. El dolor, sufrir, llorar es de seres humanos. Que pueda utilizar las lágrimas para nutrir sus futuros”, declaró el ex Barcelona.

Dani ha ganado todo a nivel de clubes, sin embargo, son su país nunca ha podido ganar el Mundial, a lo que comentó, “No todo el mundo puede tener todo lo que quiere. La grandeza no se mide por lo que uno conquista, sino por lo que uno es. Un título puede cambiar una cosa en mi carrera, pero mi vida no cambia mucho”, concluyó.

