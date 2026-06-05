¡CONTUNDENTE! El DARDO del representante de Efraín Juárez tras salir de Pumas

El proyecto de Efraín Juárez como DT de Pumas no va más. El entrenador mexicano ha confirmado su salida del Club Universidad Nacional, escuadra que en palabras del estratega, no quiso renovar su contrato tras perder la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante Cruz Azul.

Mediante propias palabras del entrenador, Azteca Deportes pudo saber por medio de Alejandro Puello que Efraín Juárez deja el banquillo del Pedregal por mutuo acuerdo tras las decisiones de la directiva.

Luego de que se diera a conocer la salida de Efraín Juárez como DT de Pumas y a falta de un comunicado oficial por parte del Club Universidad Nacional, el representante del entrenador, David Baldwin, lanzó un contundente mensaje en redes sociales luego de que el equipo no renovara al estratega.

After 25 years I thought I had seen it all in football..........but no! — David Baldwin (@The_Baldwinners) June 4, 2026

"Después de 25 años pensé que lo había visto todo en el fútbol..........¡pero no!", se lee en la cuanta de 'X' del agente.

Al frente de Pumas, Efraín Juárez tuvo una marca de 60 partidos con registro de 24 victorias, 19 empates y 17 compromisos perdidos. De momento, el entrenador mexicano se encuentra de vacaciones a espera de definir su futuro. No obstante, diversos rumores señalan que el DT tiene ofertas de Europa para continuar su carrera en el banquilllo.

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