5 datos curiosos del State Farm Stadium: sede del México vs Haití | Copa Oro 2023

El pasado sábado 24 de junio arrancó la edición 2023 de la Copa Oro, donde Estados Unidos es el vigente campeón y México es el país más ganador. Será la décimo séptima ocasión que se disputa el torneo desde que cambió de nombre en 1990.

Para la edición 2023 de la Copa Oro, 15 estados serán los que albergarán el torneo donde 16 conjuntos buscarán coronarse dentro del torneo de América del Norte, a nivel de selecciones. Uno de estos será el State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals en la NFL, que tiene casi 17 años activo.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

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5 datos curiosos del State Farm Stadium de Phoenix | Copa Oro 2023

Primer estadio de Norteamérica con una cancha de césped natural totalmente retráctil: en su apertura en agosto de 2006, el State Farm Stadium sorprendió por su tecnología capaz de retirar la cancha del inmueble techado para que reciba los rayos del sol directamente. El State Farm Stadium tiene una capacidad superior a los 64 mil espectadores; sin embargo, puede ampliar su aforo para distintos eventos: en el pasado Super Bowl, donde los Kansas City Chiefs vencieron a las Philadelphia Eagles, entraron casi 70 mil personas. El diseño del State Farm Stadium está inspirado en un cactus de barril, especie de la familia Cactaceae y que es común en el desierto de Arizona. En las especificaciones del diseño arquitectónico señalan que el techo retráctil se asemeja a las costillas del cactus, mientras que los laterales imitan la textura de la planta. El State Farm Stadium ha sido sede de partidos amistosos de equipos como el Real Madrid y FC Barcelona; además de competencias como la Copa Oro. Igualmente, de eventos fuera de la NFL como tazones colegiales del futbol americano de Estados Unidos. Sin importar que no haya evento, el State Farm Stadium está abierto al público: la casa de los Arizona Cardinals ofrece recorridos guiados donde los visitantes pueden explorar los rincones del estadio como los vestuarios, la zona de prensa, el campo, entre otros lugares que los espectadores no tienen acceso durante un partido.

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¿Cuántos partidos albergará el State Farm Stadium en la Copa Oro 2023?

Para la edición 2023 de la Copa Oro, el State Farm Stadium será sede de los dos duelos, correspondientes a la segunda jornada del Grupo B: Qatar vs Honduras y México vs Haití; ambos duelos serán el próximo jueves 29 de junio con la casa de los Arizona Cardinals como sede.