Jugó en Liverpool y ganó más de 20 millones de libras, pero terminó en bancarrota

Existen futbolistas que han logrado trascender más allá del futbol gracias a la faceta que logran tener fuera del terreno de juego; sin embargo, también hay jugadores que estuvieron en escuadras históricas a nivel mundial como el Liverpool pero que, sin embargo, terminaron en bancarrota por distintas decisiones tomadas a lo largo de su vida.

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Posiblemente, uno de los casos más espectaculares que existen a nivel mundial es el de David James, quien pasó de formar parte de instituciones del calibre del Liverpool y el Manchester City a tener problemas económicos que lo llevaron a la bancarrota años después.

David James, el exjugador del Liverpool que terminó en bancarrota

David James tuvo una carrera realmente decorosa en el futbol inglés al participar en instituciones como el Liverpool, el Portsmouth, el Manchester City y el Aston Villa. De hecho, el jugador tuvo el nivel suficiente como para ser considerado en la Selección Nacional de Inglaterra.

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David James confirmó su retiro del futbol en 2015; sin embargo, un año antes dio mucho de qué hablar pues, a pesar de haber ganado poco más de 20 millones de libras esterlinas como jugador profesional, en dicho años se declaró en bancarrota debido a decisiones que se relacionaron con el balompié y su vida personal.

Se sabe que David entró en bancarrota debido a los adeudos que creó gracias al costoso divorcio que tuvo en 2005; es decir, nueve años antes. Para ello, James se vio obligado a realizar una subasta en donde puso a la venta sus recuerdos como futbolista, así como las pertenencias que ganó en su etapa en la Premier League.

¿David James terminó en los medios de comunicación?

Además de haber realizado una subasta, David James también se convirtió en una figura regular de los medios deportivos británicos a través de su labor como analista, así como su participación en distintos programas de entretenimiento como, Strictly Come Dancing en el año 2019.