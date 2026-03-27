David Medrano revela el 11 que podría usar Javier Aguirre en contra de Portugal este sábado

A escasas horas del partido de la Selección Mexicana en contra de Portugal, el periodista y analista de Azteca Deportes, David Medrano se encargó de plasmar el posible 11 que usaría Javier Aguirre en este partido a celebrarse en el Estadio Banorte este 28 de marzo.

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Con los convocados, lo que tiene a su alcance y pensando en función del rival que es Portugal, 'Don Deivid' dibujó también el esquema con el que se medirán fuerzas ante la escuadra que parte a este encuentro, como el quinto mejor equipo nacional del mundo, solo por detrás de España, Francia, Argentina e Inglaterra.

México por su parte está en el escalón 16 del mundo y los dos partidos de esta FECHA FIFA en contra de Portugal y Bélgica, serán determinantes para saber si permanece, baja o sube sitios en el Ranking.

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¡Se anima con un XI! 👀⚽



Así le jugaría David Medrano a Portugal; ojo con la portería de la Selección Mexicana en el cuadro de Don Deivid.#MiSelecciónAzteca



👇MÉXICO VS PORTUGAL

📅 Sábado 28 de Marzo

🕚 6:50 PM⁣

📺 Azteca 7 ⁣⁣y Azteca Deportes Network

💻… pic.twitter.com/NPEeSQ5nLv — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 27, 2026

El posible 11 de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal

David Medrano cree que se jugará en una formación de 4-3-3, teniendo como crentrales a Johan y César Montes, y entre otros jugadores sugiere que la delantera será protagonizada por Piojo Alvarado, Raúl Jiméne y Alexs Vega.



Portero

Raúl Rangel



Defensas

Israel Reyes

César Montes

Johan Vázquez

Jesús Gallardo



Mediocampistas

Erick Lira

Charly Rodríguez

Álvaro Fidalgo



Delanteros

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Alexis Vega

¿Dónde ver México vs Portugal EN VIVO?

El partido de México en contra de Portugal lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 6:50 de la tarde, aunque una hora antes, se desplegará una cobertura en diferentes frentes para este partido histórico.