OFICIAL: Estrella de Argentina se rompe los ligamentos cruzados y se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026

Joaquín Panichelli, delantero de 23 años de Argentina termina hoy viernes 27 de marzo su sueño de acudir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que una serie de estudios revelara una lesión de ligamentos cruzados que sucede a menos de tres meses del torneo que organiza México, Estados Unidos y Canadá.

Joaquín Panichelli, atacante de Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, era parte de los jugadores que se podrían colar a la lista definitiva. La prensa local argentina señalaba que actualmente no tenía un lugar seguro, pero seguía en la competencia, pero al padecer esta lesión el sueño se esfuma.

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#ParteMédico Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.



¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos. pic.twitter.com/rwKlOWAOrc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 27, 2026

Y es que lo de Panichelli, revelado por la propia selección albiceleste, se trata de una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, diagnóstico practicado en las últimas horas, aunque existían ya muchas sospechas sobre la gravedad de lo que sufría el ofensivo.

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¿Cuándo ocurrió la lesión de Joaquín Panichelli, delantero de Argentina?

Joaquín Panichelli se lastimó presuntamente el jueves durante el entrenamiento de la selección de Argentina, a un día del partido que tendrán en contra de Mauritania. Los jugadores estaban en la concentración y la práctica del día y diversos reportes de los medios especializados adelantaban de la lesión.

Así Panichelli se suma a la lista de futbolistas que desafortunadamente sufren lesiones de este calibre como Marcel Ruiz o Malagón que en su caso fue ruptura de tendón de Aquiles.