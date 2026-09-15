David Usandizaga, entrenador: “Este es el error que cometen quienes vuelven al gimnasio después de años”

Mientras hay especialistas que hacen énfasis en las claves para no dejar el gimnasio, otros como David Usandizaga piden evitar cometer errores al regresar al gym. Después de años de sedentarismo, recuperar la actividad requiere tener en cuenta las condiciones físicas de cada persona.

Así como hay especialistas que buscan priorizar la caminata, otros ponen atención en no dejar de hacer ejercicios de fuerza. Usandizaga considera que ambas actividades pueden formar parte de una rutina, aunque deben incorporarse de manera progresiva y de acuerdo con el punto de partida.

El error más común de quienes regresan al gimnasio

Para David Usandizaga, uno de los aspectos fundamentales antes de volver a entrenar es realizar una valoración inicial. El entrenador tiene en cuenta factores como enfermedades crónicas, dolores y capacidad cardiovascular para determinar cómo comenzar.

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Por eso, el error sería intentar recuperar de inmediato el nivel de actividad que se tenía anteriormente. Usandizaga explica que su método comienza “de menos a más” y utiliza una prueba caminando en cinta para observar la respuesta a cambios de velocidad e inclinación.

A partir de esa evaluación, propone establecer una rutina semanal. En personas de mayor edad y sin lesiones ni limitaciones, considera que la fuerza debe ocupar un lugar importante.

Consejos y mejores frases del entrenador David Usandizaga

Usandizaga recomienda trabajar los principales grupos musculares mediante ejercicios básicos. Entre ellos menciona bíceps, tríceps, pecho, glúteos, piernas, abdomen y core, con la intención de cubrir todo el cuerpo.

También destaca la combinación entre fuerza y ejercicio cardiovascular. “A los 60 años y sin contraindicaciones, una buena opción de cardio es combinar remo con marcha en cinta alternando inclinaciones”, señaló.

En cuanto a la fuerza, plantea comenzar con cargas básicas y aumentar progresivamente el peso y el trabajo cardiovascular si la persona responde bien. Sus consejos no son difíciles de llevar a cabo, pero requieren de cuidados personales.

Para el entrenador, el objetivo debe adaptarse a cada etapa. “A partir de cierta edad lo que prima es poder andar bien, no tener dolores y verse lo mejor posible sin tener problemas físicos”, explicó.

