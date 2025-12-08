¡De no creer! Una vez ganó un Mundial pero hoy dice que fue más importante haber salvado a su equipo del descenso

La última jornada del Brasileirao tuvo una impactante definición en la lucha por no descender , con varios equipos que se jugaban la permanencia. Uno de los que logró mantener su lugar en la categoría fue el histórico Inter de Porto Alegre, que cumplió su objetivo por un solo punto. Tras este logro, su DT sorprendió a todos con una peculiar declaración, diciendo que fue más importante que haber ganado el Mundial.

Gracias al triunfo 3-1 sobre Bragantino, Inter de Porto Alegre llegó a las 44 unidades y terminó el año por encima de Ceará que descendió con 43 puntos. En medio de los festejos y el alivio de los aficionados, Abel Braga, entrenador del club, dejó una frase para el recuerdo en diálogo con la prensa brasileña.

"Este momento es mucho más importante que el Mundial de Clubes de 2006", aseguró Braga. En aquella oportunidad, el equipo se consagró campeón tras vencer en Japón ni más ni menos que al Barcelona. "Conozco el dolor. Sé por lo que estaba pasando el equipo", comentó.

"En aquel entonces, si salíamos subcampeones, habríamos sido el segundo equipo más grande del mundo. Hoy fue mucho más importante porque ayudé a salvar al Inter del descenso", reconoció el director técnico que tomó las riendas del equipo hace tan sólo una semana y consiguió el objetivo.

En Inter de Porto Alegre, el Santos de Neymar (que hasta clasificó a la Copa Sudamericana) y el Vasco da Gama fueron tres de los equipos históricos de Brasil que se salvaron del descenso en la última jornada. Ceará, Fortaleza Juventude y Sport Recife jugarán en la Serie B en 2026.

El Mundial de Clubes que ganó Braga con el Inter de Porto Alegre

El 17 de diciembre de 2006, el Inter de Porto Alegre, con Abel Braga como entrenador, jugó la final del Mundial de Clubes ante el Barcelona; equipo que partía como el claro favorito con jugadores como Ronaldinho, Deco o Andrés Iniesta (otras estrellas como Lionel Messi o Samuel Eto'o no disputaron el encuentro).

De forma sorpresiva, el club brasileño estuvo a la altura y completó una hazaña increíble tras derrotar a los Culés por 1-0 con el gol de Adriano Gabiru a los 82 minutos de juego. Casi dos décadas después y con el mismo entrenador, el equipo logró la permanencia.