¡Aberrante! Debió dejar su equipo en Argentina porque su hermano fue secuestrado

El futbol, como en cualquier deporte, cuenta con historias aterradoras que jamás salieron a la luz. Sin embargo, con el paso de los años, algunas de ellas fueron destapadas y así sucedió con Juan Román Riquelme, hoy presidente de Boca Juniors y que, en un pasado, fue un exitoso futbolista argentino, pero que tuvo que abandonar su club debido a que habían secuestrado a su propio hermano.

El día en que Juan Román Riquelme dejó Boca Juniors tras el secuestro de su hermano

En una charla en el podcast de Enfocados, el actual directivo del ‘Xeneize’ reveló que su salida al FC Barcelona en el mes de junio de 2002 no se dio de forma natural. “Me termino yendo porque el 2 de abril de 2002 me secuestran a mi hermano”, soltó Riquelme de forma inesperada sobre cómo fueron los días previos a su llegada a España.

@BocaJrsOficial / X Riquelme dejó Boca en 2002 por el secuestro de su hermano

"Me empujaron un poquito con que me lo devolvieron; 'esta vez te lo devolvemos, la próxima te tienes que ir'", complementó Juan Román. Cabe destacar que Mauricio Macri, presidente de Boca durante esa época, había vendido a Riquelme al Barcelona por 13 millones de dólares a mediados de 2001. Sin embargo, el exfutbolista acusó indirectamente a la directiva de haber secuestrado a su hermano por haberse negado a salir del club ese mismo 2001.

Riquelme culpó a Macri del secuestro de Cristian, su hermano

Tras ser consultado sobre su salida al Barça, el exmediocampista de la selección de Argentina explicó que "fue linda y rara. Llegó en junio del 2002". Y continuó: "Un año antes, en medio de la Copa (Libertadores), Boca me vendió al Barcelona. Me quedé acá y me voy al año siguiente. Yo quería jugar toda la vida en Boca y mi papá también. Imagínate, me fui cinco años y medio a Europa, y no me vino a ver un partido... Él quería que juegue acá y yo quería también".

En este contexto, Juan Román dio a entender que su salida hacia España se realizó de forma forzada, pues Macri no lo quería dentro del club. Esto quedó demostrado con las declaraciones que brindó Riquelme posteriormente: “Me fui (a Barcelona), estaba (Louis) Van Gaal (DT del equipo) y aprendí un montón, pero me dijo: ´Yo no te pedí´. Y le agradecí por la honestidad”. Sin lugar a dudas, un hecho polémico en el futbol argentino.

Riquelme explicó por qué no pudo retirarse en Boca Juniors

En 2014, el argentino decidió dejar el futbol jugando para Argentinos Juniors, a pesar de que ese no era su deseo: "Yo decidí ir a Argentinos, pese a que me quería retirar en Boca", soltó Riquelme de forma emotiva.

Y luego explicó el por qué de su decisión: "Elegí ir ahí porque no quería jugar ante Boca y al estar en la B (segunda división), sabía que no lo enfrentaría. Cuándo ascendimos, me retiré para no venir a La Bombonera con otra camiseta. Boca puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin Boca... Boca es mi vida".