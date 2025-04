Debut de Rey Fénix en WWE: Hora, canal, día y tranmisión de la presentación del luchador en Smack Down

El luchador mexicano Rey Fénix debuta este viernes 4 de abril en WWE Smack Down , evento que tendrá todas la miradas y reflectores por la llegada de uno de los luchadores más espectaculares que ha dado México en los últimos años.

Hermano de Penta Zero Miedo, Rey Fénix alcanza a su consanguíneo en WWE a casi tres meses de que el Zero Miedo llegó a WWE . De momento se sabe que los Lucha Brothers no estarán juntos, pues Penta está en Raw y Fénix estará en Smack Down.

Este nuevo arribo de un mexicano, significa una nueva oportunidad de poner en todo lo alto a la lucha libre mexicana, recordando que Fénix en donde se ha parado, como Lucha Libre AAA, CMLL, AEW y otras marcas, ha sido exitoso y ha conquistado campeonatos.

Día del debut de Rey Fénix en WWE, lo que debes de saber

Viernes 4 de abril



Plataforma de Streaming



El inicio de transmisión está programado para las 6:00 PM



La lucha de debut permanece como un misterio

Las palabras de Rey Fénix previo a su debut

El luchador mexicano Rey Fénix, explicó en una breve charla a través de Instagram, sus sentimientos por esta contienda.

“Tengo mucha emoción y alegría (por el debut en WWE) y estamos listos esperando ese momento”, acotó Fénix.

Recalcó que su sueño deportivo y profesional, era llegar a WWE y “finalmente hay fecha para ese día”.

Rey Fénix, de Ecatepec a la WWE

Rey Fénix, al igual que su hermano Penta, son oriundos de Ecatepec, en el Estado de México, y fue en donde crecieron y aprendieron de los oficios y maneras de ganarse la vida honradamente.

Fénix, seis años menor que Penta, presuntamente de 34 años, tiene un estilo aéreo y de ‘strong style’ en el que desafía a todos los luchadores, condiciones y contratiempos.

Su llegada a WWE y debut este viernes 4 de abril de Fénix, es un premio y resultado a sus años de esfuerzos por alcanzar sus objetivo.