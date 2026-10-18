La decisión definitiva de Guillermo Almada con Luis Malagón y Rodolfo Cota en el América

Desde la salida de André Jardine como entrenador, el América ha presentado una numerosa cantidad de cambios tanto en la dirección técnica como en el propio equipo. Una de las modificaciones obligadas que tuvo que padecer el conjunto de Coapa fue en el arco a raíz de la lesión de Luis Malagón. Su lugar fue ocupado por Rodolfo Cota, pero el nacido en Zamora ya regresó a la actividad oficial.

Malagón regresó a la titularidad en la fecha anterior donde las Águilas igualaron con Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte. El guardameta logró completar los 90 minutos, pero su titularidad asegurada estaba en duda ya que solo Guillermo Almada tenía la decisión final en sus manos. En este contexto, se reveló qué pasará con el arco del América en las próximas jornadas.

¿Quién será el portero titular del América?

De acuerdo a diversos reportes, todo está encaminado para que Luis Malagón mantenga la titularidad en el arco del América. El guardameta volvió a completar los 90 minutos en el reciente triunfo de las Águilas sobre León, por lo que su lesión ya quedó en el pasado. Almada confía en sus cualidades las cuales lo llevaron a ser titular en la Selección Mexicana previo a su lesión.

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En este contexto, la mala noticia es para Rodolfo Cota. El experimentado portero fue el encargado de cubrir la baja de Malagón en el América y lo hizo de gran manera. Sin embargo, ahora pasará a ser el arquero suplente del equipo y dejará de defender los tres palos con regularidad. Por su parte, Fernando Tapia ejercerá como tercera opción siempre y cuando sea necesario.

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¿Cuánto tiempo de baja estuvo Luis Malagón?

Luis Malagón estuvo siete meses sin disputar un partido oficial con el primer equipo del América. El guardameta sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo el 10 de marzo de 2026, durante el encuentro ante Philadelphia Union por la Concachampions. La lesión lo obligó a pasar por el quirófano y le impidió participar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Su regreso fue progresivo, ya que primero sumó minutos con la categoría Sub-21 y posteriormente participó en los amistosos del primer equipo. Finalmente, el 10 de octubre volvió a la titularidad en la Liga BBVA MX ante Monterrey, poniendo fin a una ausencia de 214 días en compromisos oficiales con las Águilas.