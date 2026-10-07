La decisión definitiva de Jorge Jesús tras el comunicado que publicó Cristiano Ronaldo

Así como Cristiano Ronaldo publicó un duro comunicado sobre lo que ocurrió en su salida de Portugal, la polémica con el entrenador volvió a quedar en el centro de la escena. El delantero acusó a Jorge Jesús de incumplir su palabra y explicó los motivos por los que abandonó la concentración.

Mientras que Jorge Jesús ya había hablado por segunda vez de CR7, ahora dio su última declaración al respecto y evitó profundizar en el conflicto, pero dejó clara su decisión definitiva. El seleccionador confirmó que leyó el mensaje del capitán y aseguró que su decisión es darle prioridad a trabajar con la Selección portuguesa.

El comunicado de Cristiano Ronaldo y la respuesta de Jorge Jesús

“Leí el comunicado. Y ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la Selección portuguesa. No tengo nada más que decir”, respondió el entrenador, con lo que buscó cerrar la discusión.

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Cristiano aseguró que Jesús le había prometido 30 minutos ante Noruega, pero nunca ingresó pese a calentar desde el descanso. También afirmó que el DT incumplió un segundo acuerdo durante una conferencia de prensa y reconoció que se equivocó al abandonar la concentración.

El entrenador portugués apunta a ser el nuevo DT de Portugal |Credit: @jorgejesus / Instagram

Las 7 claves: El resumen de lo ocurrido entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

La elección del entrenador: Cristiano respaldó la llegada de Jorge Jesús, con quien había trabajado en Al Nassr. El plan inicial: acordaron que jugaría ante Gales y en el último partido de la concentración, frente a Noruega como local. La promesa ante Noruega de visitante: Jesús le preguntó si podía jugar 30 minutos y el delantero aceptó. El primer conflicto: Cristiano calentó, pero no entró al campo y consideró incumplida la palabra del entrenador. El segundo desacuerdo: según el atacante, Jesús no respetó lo acordado para explicar el caso ante la prensa. La salida: Ronaldo abandonó la concentración y dijo que diría toda la verdad pronto. El comunicado: CR7 publicó un comunicado poniéndose a la altura de “Pelé y Maradona” y acusando al entrenador de incumplir su palabra. De todos modos, se disculpó con sus compañeros y los aficionados.

|REUTERS

¿Cristiano Ronaldo se retiró de Portugal? ¿Qué se sabe?

Pese a todo lo que se dijo, Cristiano Ronaldo no anunció su retiro de la Selección portuguesa. El delantero aseguró que seguirá disponible para competir cuando esté en buena forma física y después de cumplir la sanción que determine la Federación Portuguesa de Futbol por haber abandonado la concentración.

Aunque admitió que pensaba despedirse después del Mundial de 2026, dejó abierta la posibilidad de volver. Por ahora, el conflicto con Jorge Jesús no significa un adiós definitivo.

