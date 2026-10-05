La decisión de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey para la recta final del Apertura 2026

Mientras que Matías Almeyda enfrenta un nuevo problema en Rayados de Monterrey y tiene que resolverlo urgente, el amistoso ante Toluca le permitió observar algunas alternativas antes de regresar al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. La remontada por 2-1 dejó conclusiones importantes, especialmente por la respuesta de algunos jugadores que ingresaron desde el banquillo.

Así como el "Pelado" Almeyda realizó un insólito pedido a los aficionados de Rayados, el entrenador argentino ahora tiene soluciones. Después de analizar lo ocurrido ante Toluca, todo apunta a que la decisión del DT será darle protagonismo definitivo a Hugo Cuypers y Diego Rossi, quienes parecen ser las figuras del equipo.

¿Qué pruebas realizó Matías Almeyda en Rayados de Monterrey?

Almeyda aprovechó el amistoso para probar distintas combinaciones, principalmente en defensa y ataque. El entrenador inició con: Luis Cárdenas; Luis Reyes, Carlos Salcedo, Stefan Medina, Erick Aguirre y Gerardo Arteaga; Sebastián Rodríguez y Jorge Rodríguez; Cristian Reyes, Roberto de la Rosa y Uroš Đurđević.

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En el segundo tiempo realizó varios movimientos e ingresaron, entre otros, Fidel Ambriz, Hugo Cuypers, Diego Rossi, Tecatito Corona, César Garza, César Bustos y Luis Rojas.

Las modificaciones terminaron siendo determinantes. Rayados perdía 1-0 por el gol de Paulinho, pero Cuypers apareció al minuto 83 para empatar y Rossi marcó el 2-1 apenas cinco minutos después. La remontada también estuvo condicionada por la expulsión de Pavel Pérez, que dejó a Toluca con un futbolista menos.

¿Qué soluciones encontró Matías Almeyda en CF Monterrey?

La principal respuesta estuvo en la segunda unidad. Cuypers y Rossi demostraron que pueden cambiar un partido cuando reciben minutos y ahora Almeyda seguramente les dará mayor protagonismo con “La Pandilla”.

El nuevo refuerzo de Rayados, Hugo Cuypers|Sitio Web Rayados

La defensa, en cambio, todavía representa una tarea pendiente. Toluca tuvo buenos momentos durante el encuentro y encontró el 1-0 poco después del descanso. Esta situación cobra importancia después del 4-2 sufrido contra Atlante antes del parón internacional.

Por ello, una de las decisiones de Almeyda para la recta final del Apertura 2026 sería mantener abierta la competencia defensiva y, al mismo tiempo, aumentar los minutos para Cuypers y Rossi. Rayados volverá a la Liga BBVA MX con una prueba exigente frente al América el sábado 10 de octubre.