Dejó su equipo por 15 millones, hoy vale muchísimo más y nadie cree el mensaje que América le envió

Edson Álvarez, quien apenas llegó al Fenerbahçe y ya ocupa un lugar en el ranking de los mejores jugadores de la liga , recibió un mensaje del América que nadie esperaba, pues le desearon suerte en su nuevo equipo. El mexicano se fue de las Águilas al Ajax por 15 millones de euros (326.3 millones de pesos) en 2019, con el objetivo de cumplir su sueño de jugar en Europa y ahora su valor es de 25 millones de euros (más de 544 millones de pesos).

El conjunto de Coapa, que se ubica como sublíder del Apertura 2025 tras derrotar 4-2 al Atlas , publicó en sus redes sociales el mensaje a Álvarez, en el que mostró su orgullo por el jugador, pues cabe recordar que surgió de las Fuerzas Básicas de las Águilas.

@clubamerica Edson Álvarez recibió un caluroso mensaje del América que le deseo buena suerte en su nuevo equipo

“¡Te felicitamos y deseamos mucho éxito con tu nuevo equipo, Edson! Sigue cumpliendo tus metas y logrando éxitos vayas donde vayas. ¡Nuestro muchacho sigue creciendo!”, se lee en las redes sociales del América.

El debut y la salida de Edson Álvarez del América que costó 15 millones de euros

Edson Álvarez debutó en Primera División con el América en octubre de 2016 en un partido ante Santos Laguna, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura de ese año. Desde entonces, el “Machín” se ganó la titularidad en el equipo.

El mexicano se consagró en 2018 cuando fue pieza fundamental en la obtención del campeonato de la Liga BBVA MX, pues fue el autor de los 2 goles con los que el conjunto de Coapa derrotó a Cruz Azul. Además, asistió a su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana en Rusia 2018.

Estas credenciales le valieron a Edson para llamar la atención de clubes europeos y fue el Ajax de Países Bajos que ofertó por él. En primera instancia, el conjunto de Coapa pidió 18 millones de euros (391.7 millones de pesos), pero finalmente ambas directivas pactaron el acuerdo de 15 millones de euros.

Desde 2019, Álvarez juega en Europa, destacando principalmente con el Ajax para después ser vendido al West Ham United y hoy llegar al Fenerbahçe cedido por un año, aunque con la opción de compra. En América dejaron claro que no se olvidan de Edson.