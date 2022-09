El delantero mexicano que Chicharito aconseja en la MLS

Omir Fernández es un joven mexicano que la está rompiendo en la MLS con los NY Red Bulls. El atacante azteca habló en exclusiva para Azteca Deportes sobre la experiencia cuando conoció a Javier Hernández y recibió consejos de él.

“Como nervioso, con Chicharo si le hablé, lo admiraba como jugador cuando jugaba con el Manchester United y el Real Madrid, era un jugador increíble. Me dijo que debía leer el partido, a los rivales y como jugar con los defensas para que no me puedan marcar a mí", dijo el delantero mexicano que milita en la liga americana.

“Chicharito” es una estrella de Hollywood

Omir es fiel seguidor del América y celebra como el histórico Cuauhtémoc Blanco cada uno de sus goles en la MLS.

“Mi papá es americanista, yo eso lo tuve que vivir, todos mis hermanos y mi familia tuvimos que ver todos los partidos y fue un jugador que siempre era la figura del equipo, que siempre metió los goles, para mí siempre era desde pequeño Cuauhtémoc Blanco, ese nombre siendo delantero, quise hacer lo que hacía, usaba los zapatos con la bandera mexicana y eso para mí era algo que quería hacer también, yo tenía los botines así de diferentes colores, metía goles y celebraba así y todo eso lo recuerdo muy bien porque lo quería mi papá mucho”, comentó Omir.

Te puede interesar: Miguel Layún asegura que su futuro estaría en la MLS

Omir y sus ganas de jugar en el seleccionado mexicano

El delantero mexicano nació en el Bronx de Nueva York, pero sus padres son de Alpuyeca, Guerrero, México. Su padre se fue a los Estados Unidos hace 26 años y su mamá hace 23, en las calles de uno de los barrios más bravos de la Gran Manzana aprendió a jugar futbol. Fue reclutado por las divisiones inferiores de la Selección de Estados Unidos, aunque la puerta para jugar con México no la ha cerrado.

Te puede interesar: Mikel Arriola no le cierra la puerta al ‘Ojo de Halcón’ en la Liga MX

Por último, el jóven atacante azteca se refirió a la manera de festejar sus goles y de donde viene dicho festejo.

“Cuando vino a la MLS tuve la oportunidad de verlo varias veces, cuando jugaba contra el equipo de New York y para mí era una emoción muy grande, yo crecí viendo a Cristiano Ronaldo pero mi mayor influencia fue Cuauhtémoc, no sé si ustedes saben pero el año pasado celebré y fue por razones de mi papá, porque sabe la conexión que tenemos con él y pensó que era una buena celebración contra los rivales, celebrar como celebraba él y cuando me tocó hacerlo”, sentenció el futbolista mexicano americano para Azteca Deportes.