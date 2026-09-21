Denisse Phit, entrenadora: “A partir de los 35 años, las mujeres se benefician más con este tipo de ejercicio”

El paso del tiempo obliga a prestar mayor atención a la forma de entrenar. Aunque el ejercicio cardiovascular suele ser una de las primeras alternativas para mantenerse activa, Denisse Phit sostiene que existe otro tipo de actividad que debería ganar protagonismo en la rutina de las mujeres después de los 35 años.

La entrenadora mexicana, quien acumula más de dos décadas de experiencia, señaló que el ejercicio de fuerza ofrece beneficios que van más allá de los cambios estéticos. Su recomendación apunta a conservar el músculo y preparar el cuerpo para las siguientes etapas de la vida.

¿Cuál es el ejercicio que recomienda Denisse Phit después de los 35 años?

Denisse Phit recomienda incorporar ejercicios de fuerza, ya sea con mancuernas, máquinas, bandas elásticas o el propio peso corporal. Durante su participación en el podcast Tiene Sentido, explicó que este entrenamiento ayuda a preservar la masa muscular y mejorar la composición corporal.

Realizar fuerza luego de los 35 años es vital para las mujeres

“Las mujeres nos beneficiamos más, principalmente y a partir de los 35 años, de un ejercicio de fuerza que nos ayuda a preservar la masa muscular”, señaló la especialista. Su mensaje busca romper con la idea de que las mujeres deben limitarse al cardio para reducir grasa.

No obstante, los 35 años no representan una fecha exacta en la que el organismo cambie repentinamente. Se trata de una referencia preventiva: desarrollar fuerza con anticipación permite construir una reserva muscular útil conforme avanza la edad.

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¿Cuánto tiempo debe entrenar una mujer principiante?

Phit asegura que una persona que recién comienza puede estimular sus músculos con sesiones de 20 minutos. Una rutina básica puede incluir sentadillas, desplantes, puentes de glúteos, remo con banda, flexiones adaptadas y ejercicios para el abdomen.

Una vez creado el hábito, la entrenadora propone avanzar progresivamente hasta completar cuatro sesiones semanales de entre 40 y 45 minutos. Sin embargo, no existe una duración única para todas. La carga, la frecuencia y la selección de ejercicios deben ajustarse al nivel y las condiciones físicas de cada mujer.

Se puede comenzar con rutinas de 20 minutos hasta escalar hacia los 40 o 45 minutos de ejercicio

¿Se debe dejar el cardio después de los 35 años?

El entrenamiento de fuerza no obliga a abandonar las caminatas, la bicicleta, la natación o cualquier otra actividad cardiovascular. La recomendación general para los adultos es combinar al menos dos días de fortalecimiento muscular con 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana.

La clave consiste en dejar de considerar las pesas como una actividad exclusiva para aumentar volumen. Bien planificado, este entrenamiento ayuda a conservar tejido muscular, mejorar la capacidad para realizar tareas cotidianas y mantener un cuerpo funcional con el paso de los años.

Las mujeres con lesiones, osteoporosis, enfermedades crónicas, embarazo o largos periodos de inactividad deben consultar a un profesional. El progreso debe ser gradual y nunca debe comprometer la técnica, ya que podría provocar lesiones.