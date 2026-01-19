¿Regresa al América? El equipo al que Guido Rodríguez está cerca de llegar

Luego de su salida en 2019, Guido Rodríguez ha sido vinculado al América en más de una ocasión, pero parece que su regreso a Coapa tendrá que esperar. Ya que el mediocampista argentino, parece que ha tomado una decisión importante en su carrera. De acuerdo a medios internacionales, el argentino habría decidido dejar Europa para estar a detalles de convertirse en nuevo jugador del Gremio, para salir del West Ham de la Premier League.

La posible operación, se daría en transferencia definitiva, y se cerraría por una cifra sorprendentemente baja, por apenas 3 millones de euros. El bajo costo refleja la urgencia del club inglés por liberar una de sus nóminas más altas, dado que el contrato del futbolista expira en junio y no buscan que se vaya a otro equipo totalmente gratis.

Guido busca subirse al Mundial 2026

El acuerdo incluiría un vínculo por tres temporadas, hasta 2028, ofreciendo la estabilidad que el jugador de 31 años buscaba. Su elección prioriza un proyecto donde será pieza central, luego de un año con minutos muy limitados en el futbol inglés y que están cerca de poner en riesgo su presencia en el Mundial 2026.

El cuadro de Porto Alegre, se está imponiendo en la puja a otros clubes, incluida la Juventus, al mostrar mayor determinación y ofrecer un rol protagónico. Para Guido Rodríguez, este regreso a Sudamérica representa la oportunidad de recuperar ritmo competitivo y demostrar que sigue siendo el contención de élite que se convirtió en un ídolo para el americanismo, su objetivo será subirse de último momento a la lista definitiva de la Copa del Mundo. Por lo mientras, su regreso a las águilas, tendrá que esperar.

