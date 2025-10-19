La desesperada medida que ya tiene Chivas para generar dinero y hacer grandes refuerzos

En Chivas están tomando un segundo aire en el Apertura 2025. Suman cuatro triunfos de manera consecutiva y ya se metieron de lleno a la pelea por un boleto directo a la Liguilla de la Liga BBVA MX en la tabla general . Se quieren adelantar y comenzar a generar recursos para poder hacer grandes fichajes de cara al Clausura 2026.

El Rebaño venció en la Jornada 13 al Mazatlán con un contundente 2-0 y eso provoca ilusión en la afición rojiblanca. La directiva de Chivas quiere aprovechar el buen momento del equipo para que sus fanáticos adquieran, desde el 23 de octubre, el “Chivabono” y así con ese dinero intentar llevar fichajes de alto calibre a Verde Valle.

Hay que recordar que se habla mucho de la posible salida de Javier Hernández y Alan Pulido. Ambos delanteros regresaron al equipo en busca de ayudar con los goles, pero solo se quedarán como leyendas de la institución, pues su legado en esta segunda etapa no fue lo que se esperaba.

Chivas y sus esperanzas de meterse entre los seis mejores

El Rebaño no está nada lejos de meterse en los primeros lugares del Apertura 2025 y así llegar a la Liguilla de manera directa. En estos momentos tiene 20 unidades y está solamente a un punto del Pachuca, que es sexto, y ese es el último lugar para ir directo a los cuartos de final. Los rojiblancos son octavos y tienen la misma cantidad de puntos que los Xolos.

Con seis triunfos, dos empates y cinco derrotas, en Chivas esperan tener un gran cierre de campeonato, así no llegar al repechaje. Este miércoles enfrenta al Querétaro en la jornada doble, y eso le puede ayudar para acercarse a sus objetivos.

Posteriormente, llega el clásico Tapatío ante el Atlas, luego un duelo directo por la Liguilla contra el Pachuca y cierra su actividad regular chocando con Monterrey.