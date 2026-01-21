La destrucción, el sello que promete tener la WWE 2K26; estos serán los modos de juego

Mucho se ha hablado respecto al próximo juego que protagonizará una de las empresas de entretenimiento más grandes que hay a nivel mundial. El WWE 2K26 está a nada de llegar , motivo por el cual aquí conocerás las principales características que este videojuego tendrá para sus fanáticos.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Después de las críticas que la WWE ha tenido en cuanto a la confección de los videojuegos, al menos, de los últimos años, para la edición del 2K26 se promete un cambio total en donde la destrucción será la escena principal en los modos de juego, por lo que es preciso que conozcas todos los detalles al respecto.

¿Cuáles serán las características principales del WWE 2K26?

A diferencia de lo que ocurrió en las ediciones pasadas, la WWE 2K26 promete una serie de cambios importantes en beneficio de los miles de gamers que adquirirán este videojuego. Uno de las más importantes será precisamente la renovación en la jugabilidad, la cual se centrará principalmente en la destrucción.

De acuerdo con información de Insider Gaming, para este nuevo videojuego la destrucción será el eje principal de las distintas tramas que habrá en el mismo. Además, se vislumbra un periodo de caos en donde se prevé el emplazamiento automático de mesas a través de su apilamiento, lo cual hará de este modo de juego uno más agresivo.

La manipulación manual pasará a segundo término en cuanto a los combates de sillas, mesas y escaleras. Del mismo modo, se promete un carrito de la compra que se podrá utilizar como arma en peleas no solo dentro de la modalidad extrema, sino también entre bastidores, hecho que le generará un nivel de realismo superior a la trama.

¿Quién será el protagonista del WWE 2K26?

Una de las innovaciones más interesantes que este videojuego tendrá es la aparición de CM Punk, quien será el luchador principal del WWE 2K26 no solo al formar parte de la portada del mismo, sino que también será el narrador de una de sus modalidades, lo cual habla del deseo de la empresa porque este videojuego sea importante en este año.