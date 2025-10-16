deportes
Nota

Battlefield 6 rompe récords y se convierte en el mayor lanzamiento en la historia de la franquicia

Millones de jugadores se unen al campo de batalla, rompiendo récords de participación, ventas y visualizaciones en streaming con la llegada de Battlefield 6

Battlefield 6
Raúl Núñez
Esports
Electronic Arts y Battlefield Studios confirmaron que Battlefield 6 ha superado todas las expectativas, estableciéndose como el mayor lanzamiento en la historia de la franquicia y uno de los estrenos más importantes del año en la industria del entretenimiento digital. Disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, el título marca un nuevo estándar para la icónica saga de guerra táctica.

Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE

Te puede interesar: Mortal Kombat Mobile: llega la Actualización de Otoño 7.0 con Nightmare Ghostface, Kitana y Klash Towers

Tras una Beta Abierta histórica en agosto, Battlefield 6 alcanzó cifras récord en sus primeros tres días de lanzamiento: más de 7 millones de copias vendidas, 172 millones de partidas jugadas y más de 15 millones de horas vistas en plataformas de streaming durante el fin de semana de estreno. Además, el juego registró el mayor número de jugadores simultáneos en toda la historia de Battlefield.
“Battlefield 6 fue creado junto a nuestros fans”, comentó Byron Beede, Director General de Battlefield. “Desde los primeros conceptos hasta el lanzamiento, escuchamos constantemente los comentarios de la comunidad. Y esto es solo el comienzo: nuestra primera temporada llega en tan solo 12 días”.

Por su parte, Vince Zampella, vicepresidente ejecutivo, agradeció a los equipos de desarrollo y a la comunidad global de jugadores: “Este logro pertenece a todos ellos. Lo que estamos construyendo con Battlefield 6 es el inicio de un universo conectado que evolucionará por años”.
Te puede interesar: Battlefield 6 ya tiene fecha y hora de lanzamiento global: todo listo para la guerra más realista de la saga

La nueva entrega ofrece modos multijugador renovados, una campaña cinematográfica y el regreso del aclamado modo Portal, con herramientas avanzadas para crear experiencias únicas dentro del juego.
La Temporada 1, titulada Operaciones Rebeldes, llegará el 28 de octubre e incluirá el nuevo mapa Blackwell Fields, un modo 4v4 competitivo y contenido adicional planeado para finales de año.

Battlefield 6 está disponible desde hoy en formato digital y físico, con ediciones Standard y Phantom, esta última incluyendo contenido exclusivo, el Pase de Batalla y objetos cosméticos premium.

