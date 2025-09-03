Lo probamos, nos gustó. Acá más detalles del nuevo Sonic Racing: CrossWorlds

La espera está por terminar. Sonic Racing: CrossWorlds se lanzará oficialmente el 22 de septiembre de 2025, y todo apunta a que será uno de los estrenos más emocionantes de SEGA en los últimos años. El juego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC, asegurando que prácticamente ningún jugador quede fuera de la experiencia.

El título apuesta por la acción trepidante característica de la franquicia, con un estilo arcade cargado de dinamismo y giros inesperados. Los mapas destacan por ser coloridos, vibrantes y desafiantes, llenos de elementos que pondrán a prueba tanto la habilidad como los reflejos de los jugadores.

Una de las mayores virtudes de Sonic Racing: CrossWorlds es su nivel de personalización. Los jugadores podrán ajustar vehículos, colores y accesorios, creando combinaciones únicas que no solo lucen bien, sino que también influyen en el rendimiento en pista. A esto se suman diversos modos de juego que refrescan la fórmula, ofreciendo desde competencias tradicionales hasta dinámicas caóticas pensadas para el multijugador online y local.

Creo firmemente que el juego dará pasos fuertes en el mercado:

El nuevo título de SEGA no llega a un mercado fácil. La competencia con franquicias establecidas como Mario Kart o Crash Team Racing es fuerte. Sin embargo, Sonic Racing: CrossWorlds se siente como una propuesta sólida y completa: los modos de personalización enriquecen la experiencia, los escenarios aportan frescura y la variedad de modos asegura rejugabilidad.

Todo esto hace pensar que SEGA está dando un paso firme hacia la consolidación de su franquicia de carreras, elevando el nivel frente a la competencia.

Con su lanzamiento tan cercano, la adrenalina ya está a punto de explotar en las pistas digitales y creemos que se vienen increíbles horas de diversión, esperen por lo pronto el AZE Review del título.