Ahora puedes ver Naruto Shippuden completo en español latino y gratis

Naruto Shippuden, la segunda parte del popular anime Naruto, marca la culminación de la historia de Naruto Uzumaki y su camino para convertirse en Hokage. Con exactamente 500 episodios, ha sido un reto para las plataformas de streaming ofrecer toda la serie doblada al español latino. Sin embargo, ahora los fanáticos en México y Latinoamérica pueden disfrutarla de principio a fin.

VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review

Te puede interesar: ¿Por qué celebramos el Día del Gamer cada 29 de agosto?

La aplicación MovieArk, totalmente gratuita, alberga los 500 episodios de Naruto Shippuden en español latino. Esto supera lo que ofrecen otros servicios de streaming: Netflix solo tiene 326 capítulos doblados, mientras que Crunchyroll ofrece la serie completa, pero únicamente en japonés con subtítulos.

Además, MovieArk ha introducido novedades en las voces del doblaje. Por ejemplo, Laura Torres, conocida por interpretar a Goku en Dragon Ball, ahora da voz a Kaguya, mientras que Óscar López reemplaza a Alfonso Obregón como Kakashi, marcando un cambio importante tras 17 temporadas.

Te puede interesar: Demon Slayer: El Tren del Infinito conquista Japón y llegará a México este mes

Si bien MovieArk es la opción gratuita más completa, también existe TLC Channel, que ofrece los 500 capítulos en español latino. La diferencia es que para acceder a esta opción se requiere una televisión TLC, lo que implica un gasto adicional.

Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review

Con estas alternativas, los fans tienen acceso a la conclusión completa de Naruto Shippuden sin restricciones de idioma, pudiendo revivir cada batalla y momento épico de la saga. Estas plataformas permiten a las nuevas generaciones descubrir la historia de Naruto y su legado, mientras los veteranos disfrutan nuevamente de su historia favorita en su idioma natal.