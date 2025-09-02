deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Esports
Nota

Septiembre 2025: cargado de estrenos imperdibles en el mundo gamer

Este mes no da tregua: desde la esperadísima secuela Hollow Knight: Silksong hasta el regreso de Borderlands 4, pasando por terror psicológico, acción frenética y carreras para todos los gustos

Los videojuegos más esperados de septiembre 2025
Raúl Núñez
Esports
Compartir

El mes de septiembre arranca con todo en materia de videojuegos. El día 4 marca uno de los estrenos más esperados en años: Hollow Knight: Silksong. Esta secuela pone a Hornet como protagonista y ofrece un vasto mundo por explorar en Pharloom, con un sistema de misiones renovado, combates veloces y una enorme variedad de enemigos y jefes.

Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review

Te puede interesar: Ahora puedes ver Naruto Shippuden completo en español latino y gratis

Ese mismo día llega también Hell Is Us, un título de acción estilo soulslike que apuesta por una experiencia inmersiva sin mapas ni indicadores, donde la exploración y la intuición serán claves para sobrevivir.

El 5 de septiembre es turno de Daemon X Machina: Titanic Scion, un juego de mechas personalizables que promete intensas batallas tanto en modo solitario como en cooperativo.

Una semana después, el 12 de septiembre, la locura regresa con Borderlands 4. Ambientado en el planeta Kairos, el nuevo looter-shooter de Gearbox viene acompañado de un plan postlanzamiento con expansiones y actualizaciones gratuitas, asegurando horas y horas de caos.

El 19 de septiembre, Dying Light: The Beast llevará a los jugadores a una experiencia de terror visceral. Con el regreso de Kyle Crane, la historia gira en torno a la venganza, la supervivencia y la adrenalina de enfrentarse a enemigos brutales en noches aterradoras.

Te puede interesar: EWC 2025 hace historia: Team Falcons revalida el título y millones de dólares cambian de manos

Hacia el final del mes, el 25 de septiembre, llegan dos estrenos potentes: Silent Hill f, que reinventa el clásico del terror en un escenario japonés cargado de niebla y misterio; y Sonic Racing: CrossWorlds, que mezcla la velocidad del erizo azul con invitados inesperados como SpongeBob y Miku.

VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review

Finalmente, el 30 de septiembre cierra con broche de oro gracias a títulos como Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles y Alien: Rogue Incursion Evolved Edition, que combinan nostalgia y frescura en un mismo paquete.

Con propuestas para todos los gustos, septiembre se perfila como uno de los meses más emocionantes del calendario gamer 2025.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
Thumbnail
Esports
F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?
Thumbnail
Esports
VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review
Thumbnail
Esports
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 está de vuelta: ¿El mejor juego de skate de la historia? | Aze Review
Thumbnail
Esports
College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review
Everness to Everness
Esports
¿GTA de ANIME? Probamos la beta de Neverness to Everness
Thumbnail
Esports
Sandra del Castillo, Marketing Manager de Rainbow Six Mobile: habla sobre el lanzamiento del juego
Thumbnail
Esports
CCXP México presentó a un nuevo campeón de Mortal Kombat | Shuletah rey de Liga Latina MK 1
×
×