El detrás de cámaras en la final de Fut Azteca eCup

El sábado 25 de junio 4 regiones se unieron en un solo torneo para demostrar quién tenía al mejor jugador de FIFA, México, Argentina, Costa Rica y Colombia se disputaron un juego de ida y vuelta para definir la final del evento.

Primero fue Argentina contra Colombia donde Valentín Mazzalupo quién portaba los colores de color blanco y azul gano el enfrentamiento contra Sebastián Ortiz.

El segundo encuentro definió la final más esperada de FIFA en el año, México contra Costa Rica siendo Kevin Fernández el que le ganará a Pharm y terminado con una partida a favor de la camiseta de color azul, blanco y rojo.

La final fue una gran lucha de titanes, Argentina contra Costa Rica con un marcador global 5-2 a favor de Argentina dando como ganador a Valentín Mazzalupo jugador de Kru Esports.

Representantes de Fut Azteca eCup

México - Pharm

Argentina - Valentín Mazzalupo

Colombia - Sebastián Ortiz

Costa Rica - Kevin Fernández

