Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
El detrás de cámaras en la final de Fut Azteca eCup
Vive de cerca todas las emociones que se vivieron en la final de Fut Azteca eCup, desde los partidos en cancha hasta el detrás de cámaras en el evento
El sábado 25 de junio 4 regiones se unieron en un solo torneo para demostrar quién tenía al mejor jugador de FIFA, México, Argentina, Costa Rica y Colombia se disputaron un juego de ida y vuelta para definir la final del evento.
Primero fue Argentina contra Colombia donde Valentín Mazzalupo quién portaba los colores de color blanco y azul gano el enfrentamiento contra Sebastián Ortiz.
El segundo encuentro definió la final más esperada de FIFA en el año, México contra Costa Rica siendo Kevin Fernández el que le ganará a Pharm y terminado con una partida a favor de la camiseta de color azul, blanco y rojo.
La final fue una gran lucha de titanes, Argentina contra Costa Rica con un marcador global 5-2 a favor de Argentina dando como ganador a Valentín Mazzalupo jugador de Kru Esports.
Representantes de Fut Azteca eCup
México - Pharm
Argentina - Valentín Mazzalupo
Colombia - Sebastián Ortiz
Costa Rica - Kevin Fernández