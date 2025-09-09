El día que Karen Luna se ganó el amor de TODOS en el América: le atajó “con la mirada” un penal a Chivas

Es semana de Clásico Nacional tanto en la categoría femenil como varonil. La Liga BBVA MX vivirá un fin de semana de mucha adrenalina. Los dos equipos más populares de México se ven las caras en duelos cruciales para sus plantillas. En los últimos encuentros entre América y Chivas femenil, el cuadro de las Águilas puede presumir un importante dominio. En un partido no muy lejano hasta le propinó nueve anotaciones al conjunto del Rebaño.

Uno de los momentos en los clásicos para recordar, fue cuando Karen Luna, defensora del América, se tuvo que poner de portera. Solamente con la mirada le atajó el disparo a Yamile Franco. En dicho partido el Rebaño iba ganando 1-0 y el marcador final fue de 1-1. Si Franco le hubiera hecho el gol a Luna, el resultado se hubiera ido a favor de las locales. Las de Coapa dejaron ir el marcado ante el Atlético San Luis. El resultado final fue de 2-2.

Así llegan América y Chivas al Clásico Nacional

En el actual Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, las Chivas son las que están más necesitadas de un buen resultado. Ocupan el sitio ocho de la general con 17 partidos, producto de cinco triunfos, dos empates y tres derrotas. El cuadro del Rebaño está acostumbrado a meterse a todas las Liguillas de su categorías desde que se fundó la competencia. Si Antonio Contreras, el entrenador español de las rojiblancas, no lo logra, sería un rotundo fracaso. En la jornada pasada vencieron al León por pizarra de 2-1.

Por su parte, el América Femenil es sublíder de la competencia con 25 unidades. Solamente está por debajo de las Tigres. En 10 encuentros suman ocho victorias, un empate y una derrota. Son asiduas a la Liguilla, pero también a perder finales, pues de las cuatro que han disputado últimamente, solamente ganaron una.

Este plantel puede presumir de haber propinado la goleada más escandalosa de la Liga BBVA Femenil MX. En la Fecha 4 vencieron a las Gallas Blancas del Querétaro por un marcador de 11-0.