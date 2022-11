Días y horarios de los partidos de la fase final de Qatar 2022

A partir de este fin de semana se suben las emociones con los encuentros de “vida o muerte” en Qatar 2022. Así serán los días y horarios para los partidos de la fase final del máximo certamen del futbol internacional.

De martes a viernes se jugará la última jornada de la fase de grupos, en donde se conocerá a los 16 equipos clasificados a la siguiente ronda, mientras que también a las 16 selecciones que se despedirán del evento.

Comienzan los octavos de final del torneo con los siguientes días y horarios

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

1ero del Grupo A vs 2do del Grupo B a las 9:00 horas, tiempo del centro de México (1)

1ero del Grupo C vs 2do del Grupo D a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (2)

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE

1ero del Grupo D vs 2do del Grupo C a las 9:00 horas, tiempo del centro de México (3)

1ero del Grupo B vs 2do del Grupo A a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (4)

LUNES 5 DE DICIEMBRE

1ero del Grupo E vs 2do del Grupo F a las 9:00 horas, tiempo del centro de México (5)

1ero del Grupo G vs 2do del Grupo H a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (6)





MARTES 6 DE DICIEMBRE

1ero del Grupo F vs 2do del Grupo E a las 9:00 horas, tiempo del centro de México (7)

1ero del Grupo H vs 2do del Grupo G a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (8)

Posteriormente habrá dos días sin actividad en Catar, hasta que se reanuden con los cuartos de final.

VIERNES 8 DE DICIEMBRE

Ganador de 8vos (5) vs Ganador de 8vos (6) a las 9:00 horas, tiempo del centro de México (1)

Ganador de 8vos (1) vs Ganador de 8vos (2) a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (2)

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE

Ganador de 8vos (7) vs Ganador de 8vos (8) a las 9:00 horas, tiempo del centro de México (3)

Ganador de 8vos (3) vs Ganador de 8vos (4) a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (4)

Nuevamente habrá otros dos días de descanso antes de empezar con las semifinales:

MARTES 13 DE DICIEMBRE

Ganador de 4tos (1) vs Ganador de 4tos (2) a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (3)

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

Ganador de 4tos (3) vs Ganador de 4tos (4) a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (3)

Finalmente vendrá el partido por el tercer lugar y la gran final en Catar.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

Perdedor de la Semifinal (1) vs Perdedor de la semifinal (2) a las 9:00 horas, tiempo del centro de México

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE

Ganador de la Semifinal (1) vs Ganador de la semifinal (2) a las 9:00 horas, tiempo del centro de México