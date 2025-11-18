Dicen que Argentina podría ser bicampeón del mundo y es por estas coincidencias

La selección de Argentina llegará al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas. Tras la coronación en Qatar 2022, la Albiceleste no se conformó y fue por más, al punto de conseguir la Copa América y varios resultados para el recuerdo. A menos de siete meses del inicio de la gran cita, algunas coincidencias ya ilusionan a los fanáticos.

El pasado domingo, la República Democrática del Congo se metió al Repechaje de la Copa del Mundo, tras eliminar por penales a una histórica de África: Nigeria . ¿Qué tiene esto de llamativo? Que cada vez que Argentina fue campeona (1978, 1986 y 2022), los nigerianos no disputaron el certamen.

Instagram Lionel Messi

Otra casualidad que llamó la atención de los fanáticos tiene que ver con Canadá. Al ser una de las anfitrionas, esta selección clasificó de forma directa y disputará la Copa del Mundo por tercera vez en su historia. Las dos anteriores fueron en 1986 y 2022 y en ambas hubo festejo de la Albiceleste.

Por si fuera poco, está la evidente relación con México. En 1986, la selección liderada por Diego Maradona derrotó 3-2 a Alemania en el Estadio Azteca (ahora Banorte) y se adjudicó su segundo Mundial. Si bien la final en 2026 se disputará en Estados Unidos, el hecho de volver a tierras mexicanas genera grandes expectativas.

Previo a Qatar 2022, los argentinos ya habían encontrado varias casualidades similares, al punto tal que hicieron tendencia el hashtag "Elijo Creer". Casualidad o no, la Albiceleste se alzó con el trofeo más preciado en aquella oportunidad.

Messi va por su sexto Mundial con Argentina

Si bien todavía no confirmó de forma oficial su presencia en el Mundial de Norteamérica 2026, hay grandes expectativas por ver a Lionel Messi una última vez representando a Argentina en el certamen. Tras cumplir su sueño de ser campeón en 2022, el capitán de la Albiceleste estaría próximo a disputar su sexta Copa del Mundo (cifra récord).

En los Mundiales anteriores, Messi llegó a las siguientes instancias:

