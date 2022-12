Didier Deschamps aclara situación de Karim Benzema con Francia

Didier Deschamps volvió a torcer el gesto cuando le preguntaron sobre la posible presencia de Karim Benzema en la final del Mundial de Qatar contra Argentina de este domingo, aseguró que deportivamente se ocupa de los 24 que tiene a su cargo y que no gestiona las invitaciones.

“He tenido lesionados, entre ellos Karim, pero también Lucas Hernandez. Desde que se fueron me quedé con 24 y me centro en esos. Hacer la pregunta es, cuando menos, torpe para ellos”, indicó el técnico.

Deschamps, que hace unos días ni siquiera respondió a una pregunta sobre Benzema, afirmó que esta vez la afronta para que no piensen que está cabreado.

Pero se limitó a decir: “No me ocupo yo de las invitaciones de los jugadores lesionados o de los antiguos jugadores. Unos estarán y otros no, no lo sé", agregó.

El caso del delantero del Real Madrid es particular, porque el delantero se ha mostrado enigmático sobre todo lo que ha rodeado a la lesión que le obligó a abandonar la concentración dos días antes del debut de Francia en el Mundial.

“No me interesa”, indicó en la red social Instagram el atacante francés, sin mas explicaciones.

El futuro de Didier Deschamps con la Selección de Francia

El seleccionador francés, Didier Deschamps, sigue sin dar pistas sobre su futuro al frente de los “Bleus” y, en vísperas de la final del Mundial de Qatar, donde opta a renovar el título logrado hace cuatro años aseguró estar centrado solo en el partido.

“La selección es lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional, primero como jugador y ahora como seleccionador, desde hace ya diez años. Para mí es la consagración, estar en el más alto nivel, estoy muy bien en este puesto”, dijo.

“Pero lo importante no soy yo, es la selección, estoy a su servicio. No tengo la cabeza puesta en lo que pasará conmigo, pienso solo en la forma de ganar la final”, agregó.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, ya expresó su intención de que Deschamps continúe en el cargo durante la Eurocopa de 2024.

“Tenemos la suerte de tener un buen entrenador. Yo ya le he dicho que quiero que siga, la pelota está en su tejado”, afirmó.

