Diego Cocca: este es el nivel de estudios del nuevo entrenador de Atlas

Diego Cocca fue anunciado como nuevo entrenador del Atlas después de haber dejado al club en octubre de 2022 tras cosechar un bicampeonato de la Liga BBVA MX. Con su retorno el argentino ha despertado el interés de los aficionados acerca más de su vida, como por ejemplo su nivel de estudios que sorprenderá a más de uno.

Cocca inició su carrera como futbolista a muy temprana edad en su natal Argentina, por ello no tiene una carrera universitaria. No obstante, tras colgar los botines decidió que continuaría ligado al futbol, por lo que se puso a estudiar como entrenador para obtener la licencia UEFA Pro, el título académico más alto para los técnicos en Europa. Estos son los jugadores campeones del Atlas que se encontrará Diego tras su retorno .

@diegomartincocca1 Diego Cocca cuenta con licencia UEFA Pro, su mayor nivel de estudios

¿Cuál es el beneficio de contar con la licencia UEFA Pro?

El nivel de estudios que tiene Diego Cocca es considerada la máxima certificación para un técnico en Europa, pues es el principal requisito para que los entrenadores de todo el mundo puedan dirigir en torneos de élite, como las competiciones de la UEFA (Champions League, Conference League y la Europa League).

Cocca puede dirigir en las ligas Top del mundo con la licencia UEFA Pro, como ya lo hizo con anterioridad cuando fue contratado por Real Valladolid de España, aunque no le fue bien debido a que solo duró alrededor de 2 meses al frente del equipo.

El regreso y los números de Diego Cocca con Atlas

Diego Cocca es el nuevo entrenador del Atlas luego de la renuncia de Gonzalo Pineda. El argentino regresó al equipo que lo catapultó en su carrera como entrenador, pues hizo bicampeón a un club que llevaba más de 70 años sin conseguir un título en el futbol mexicano.

Sin embargo, los números de Cocca con los rojinegros no son los mejores, pese a su rotundo éxito. Pues, según el periodista David Medrano Félix, el entrenador dirigió 94 partidos con Atlas, de los cuales ganó 35, empató 24 y perdió 35. Además, su último torneo con los Zorros no fue el esperado, ya que dejó al club en el lugar 17 de la Tabla General. De todos modos, hay muchas expectativas con él.