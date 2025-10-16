Diego Delgadillo le dio una pésima noticia a Gabriel Milito y las Chivas hoy lloran

Gabriel Milito logró revertir el pésimo comienzo de temporada en Chivas y ahora el objetivo de clasificar a la Liguilla está cada vez más cerca. Sin embargo, el entrenador argentino recibió una muy mala noticia de cara a lo que viene: Diego Delgadillo se perderá lo que resta del Apertura 2025 y una buena parte del Clausura 2026. Por otro lado, Guadalajara recuperó a dos superestrellas, pero podrían irse al extranjero .

De acuerdo a la información que compartió el Tapatío, el canterano de Chivas sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior durante el juego contra Cancún FC. Si bien es cierto que la filial del Guadalajara no especificó el tiempo de recuperación que tendrá Delgadillo, este tipo de lesión demanda entre siete y nueve meses para poder regresar a las canchas en condiciones. Por otro lado, Chivas negocia la salida de Hugo Camberos .

Tapatío CD Diego Delgadillo sufrió una rotura de ligamentos

Esto quiere decir que Delgadillo se perderá todo lo que resta de Apertura 2025 (incluso un hipotético Play-In) y la mitad del Clausura 2026. Cabe destacar que se trata de una baja importante para Chivas, pues el jugador estaba siendo seguido de cerca por Milito para tener una oportunidad en el primer equipo. Ahora, deberá enfocarse en su recuperación y regresar a su mejor nivel.

TE PUEDE INTERESAR:



El comunicado de Tapatío sobre la lesión de Diego Delgadillo

“Diego Delgadillo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Su regreso a las canchas está sujeto a evolución”, fue lo que explicó la institución en un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

Chivas tiene los ojos puestos en el juego ante Mazatlán

Chivas recibirá a Mazatlán FC en el Estadio Akron este sábado 18 de octubre a las 19:07 horas (Ciudad de México). El encuentro será por la jornada 13 del Apertura 2025 y el equipo dirigido por Milito buscará una victoria que lo asiente en puestos de clasificación a la Liguilla. Por otro lado, los Cañoneros podrían meterse en zona de Play-In si logran derrotar al Rebaño en su propia casa.