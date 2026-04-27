El mexicano que llegó a uno de los clubes más grandes de Argentina

En el mítico “cilindro” la pasión desborda cada fin de semana. Un estadio que ha sido testigo de grandes figuras argentinas. Nombres que marcaron época: Diego Milito o Lautaro Martínez.

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Un equipo donde sacar talento es costumbre y hasta ahí llegó un mexicano lleno de ilusión, Diego Hernández.

“Es un futbol muy exigente, desde que estuve ahí en las básicas fue una experiencia inolvidable. Ellos sacan futbolistas buenos hasta debajo de las piedras, son equipos con mucha historia futbolística”, dijo el mexicano en entrevista para Azteca Deportes.

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Lejos de su tierra, todo cuesta arriba para Hernández

Por otro lado, se refirió a lo complejo que fue llegar a jugar en Argentina.

“Pasé por muchos procesos y por ejemplo el DNI me significó casi dos años sin poder jugar por ciertos trámites. Es una parte que pocos saben y también es complejo”, expresó el jugador.

El camino del mediocampista estuvo lejos de ser sencillo antes de pisar un club grande, recorrió el ascenso argentino, tocando puertas, que muchas veces no se abrían, pero si algo le enseñó Argentina, fue a no rendirse.

Todo por su sueño

Diego sigue persiguiendo su sueño en Argentina, porque hay metas que nacen en casa y otras que te obligan a cruzar un continente para perseguirlas.

“Seguiré hasta que el futbol me lo permita. Tengo el sueño de triunfar en México o en Argentina. Es algo que confío en que sea posible y estoy seguro que puedo llegar lejos, todo depende de mí. Espero encontrar pronto nuevas oportunidades”, sentenció.

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