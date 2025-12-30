Futbolista mexicano apunta a una Selección de Europa en 2026

Diego Nájera Quintero es un canterano del Rebaño Sagrado. El mexicano se encuentra en el futbol europeo desde 2013. A falta de oportunidades en México y gracias al apoyo de su familia, pudo llegar al futbol de Austria y actualmente milita en el club FC Pas de la Casa de la Primera División de Andorra.

“Vengo de jugar en Austria y posteriormente estaba jugando en Barcelona, específicamente en las fuerzas básicas del Espanyol, en mi corta etapa de juvenil. Es un buen escaparate, la Champions, jugando las preliminares de la Europa League, y eso es lo que buscaba. Al final lo he conseguido y seguimos aquí”, dijo Nájera en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Sueño de Selección

Diego sueña con representar a la Selección de Andorra; ya cuenta con pasaporte de este país y es uno de los jugadores más destacados en la liga europea.

“Está la opción para representar a Andorra; no se ha hecho oficialmente, pero ya estoy en ello y espero en Dios que pronto se dé la oportunidad. Soy el cuarto jugador con más goles en toda la historia de la liga, creo que estoy luchando ahí en el puesto número uno”, expresó el mexicano.

El jugador mexicano sabe que podría lograr este sueño en 2026, algo que ha buscado y se ha ganado a base de esfuerzo y perseverancia desde hace ya varios años en el futbol europeo.

“Soy mexicano de sangre y de corazón, pero un país como Andorra me ha recibido, me ha acogido estos años y me ha demostrado que quiere que lo represente. Es admirable; para mí sería un gran honor y un orgullo”, sentenció el futbolista azteca.

